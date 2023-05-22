Canan Bayraktar kimdir? Canan Bayraktar'ın eğitim durumu ne? Kaç yaşında ve nereli?

Canan Bayraktar, Baykar Finans Grubu Başkanı (CFO) olarak görev yapmaktadır. Canan Bayraktar ayrıca, Canan Bayraktar Toplum Sağlığı Vakfı mütevelli heyeti üyesidir. Canan Bayraktar, şu nasihat ile oğullarını desteklemektedir: "Oğullarım, bu geliştirdiğimiz teknolojiyi, her türlü engellemelere, entrika ve yıldırma politikalarına rağmen, Türk ordusunun şerefli evlatlarının hizmetine sunmamanız halinde sizleri başarısız addedeceğimin bilinmesini, süt hakkım olarak niyaz ediyorum."