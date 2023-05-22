Canan Bayraktar kimdir? Canan Bayraktar'ın eğitim durumu ne? Kaç yaşında ve nereli?
Canan Bayraktar'ın ismi sosyal medyada gündem oldu. İnternette Canan Bayraktar'ın kim olduğu sorgulatılmaya başlandı. Peki Canan Bayraktar kimdir? Canan Bayraktar kaç yaşında ve nereli? Canan Bayraktar'ın eğitim durumu ne? İşte Canan Bayraktar hakkında bilgiler...
Canan Bayraktar'ın ismi sosyal medyada gündem oldu. Gündem olmasının ardından Canan Bayraktar'ın kim olduğu internet kullanıcıları tarafından aratılmaya başlandı.
Peki Canan Bayraktar kimdir? Canan Bayraktar kaç yaşında ve nereli? Canan Bayraktar'ın eğitim durumu ne? İşte Canan Bayraktar ile ilgili bilgiler...
CANAN BAYRAKTAR KİMDİR?
Canan Bayraktar, İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Canan Bayraktar, 1971 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun oldu.
Canan Bayraktar, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nda çalıştı ve Türkiye’nin ilk kadın bilgisayar programcıları arasında yer aldı.
Canan Bayraktar, 1977 yılında Özdemir Bayraktar’la evlendi. Bu evlilikten Haluk, Selçuk ve Ahmet adında 3 çocuğu oldu.
Canan Bayraktar, Baykar Finans Grubu Başkanı (CFO) olarak görev yapmaktadır. Canan Bayraktar ayrıca, Canan Bayraktar Toplum Sağlığı Vakfı mütevelli heyeti üyesidir. Canan Bayraktar, şu nasihat ile oğullarını desteklemektedir: "Oğullarım, bu geliştirdiğimiz teknolojiyi, her türlü engellemelere, entrika ve yıldırma politikalarına rağmen, Türk ordusunun şerefli evlatlarının hizmetine sunmamanız halinde sizleri başarısız addedeceğimin bilinmesini, süt hakkım olarak niyaz ediyorum."
Canan Bayraktar, aynı zamanda İHA ve SİHA araçlarının yazılımını kodlayan isimler arasında yer alıyor.