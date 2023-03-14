Haluk Bilginer kimdir?

HALUK BİLGİNER'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?



Bilginer, Caddebostan Kültür Merkezi'nde (CKM) sahnelenen "Kundakçı" isimli oyunun ikinci perdesinde fenalaştı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan oyuncunun bilincinin açık olduğu öğrenilirken, kurucusu olduğu Oyun Atölyesi sosyal medya hesabından Bilginer'in son durumu hakkında şu açıklama yayımlandı:

- Merak eden sevgili seyircilerimiz; Bu akşam oyunda Haluk Bey'in sahnede tansiyonu düşmüştür. Durumu şimdi gayet iyi. Sizlere sevgilerini ve saygılarını yolluyor.