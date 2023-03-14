Haluk Bilginer kimdir?
Oyuncu Haluk Bilginer'in Kundakçı oyunu sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Oyuncunun sağlık durumu hakkında ise ilk açıklama geldi. Peki, Haluk Bilginer kimdir, kaç yaşında?
Oyuncu Haluk Bilginer, Kadıköy'de sahnelediği Kundakçı oyununun ikinci perdesi sırasında fenalaştı. Oyuncu hastaneye kaldırıldı. Bilinci açık olduğu öğrenilen oyuncu Haluk Bilginer'in son durumu araştırılıyor.
HALUK BİLGİNER'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Bilginer, Caddebostan Kültür Merkezi'nde (CKM) sahnelenen "Kundakçı" isimli oyunun ikinci perdesinde fenalaştı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan oyuncunun bilincinin açık olduğu öğrenilirken, kurucusu olduğu Oyun Atölyesi sosyal medya hesabından Bilginer'in son durumu hakkında şu açıklama yayımlandı:
- Merak eden sevgili seyircilerimiz; Bu akşam oyunda Haluk Bey'in sahnede tansiyonu düşmüştür. Durumu şimdi gayet iyi. Sizlere sevgilerini ve saygılarını yolluyor.
HALUK BİLGİNER KİMDİR?
Haluk Bilginer, 5 Haziran 1954'te İzmir'in Seferihisar ilçesinde dünyaya geldi. Haluk Bilginer'in çocukluğu İzmir'de geçti. İzmir Özel Türk Koleji'nde eğitim gördü.
Lise son sınıfta okulunun tiyatro koluna girdi ve oyuncu Cahit Gürkan'ın öğrencisi oldu. Demokrat İzmir gazetesinin açtığı liseler arası tiyatro yarışmasında ilk ödülünü aldı.
Jürideki tiyatro müdürü Ragıp Haykır'ın davetiyle, İzmir Devlet Tiyatrosu'nda konuk oyuncu olarak çalıştı.
Ankara Devlet Konservatuvarı'nda tiyatro öğrenimi gördü. Mezun olduktan sonra İngiltere'ye giderek Londra Müzik ve Drama Sanatları Akademisi'nde (LAMDA) ileri tiyatro eğitimi alan Bilginer, 1980 ile 1991 arasında İngiltere'de çeşitli tiyatrolarda rol aldı.
1987 yılında Gecenin Öteki Yüzü adlı film çekimi için İstanbul'a geldi. Hayatını bir süre İstanbul-Londra arasında sürdürdü. 1990 yılında Ahmet Levendoğlu ve Zuhal Olcay ile Tiyatro Stüdyosu'nu kurdu.