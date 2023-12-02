İstanbul Barajlarında Doluluk Oranları Kaç Oldu? 2 Aralık Günü Barajların Güncel Doluluk Oranları...

Barajlardaki doluluk oranları çok sayıda insan tarafından merak edilmektedir. Barajlardaki doluluk oranları İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından takip edilmektedir. Peki 2 Aralık günü hangi barajda ne kadar su kaldı?

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İstanbul Barajlarında Doluluk Oranları Kaç Oldu? 2 Aralık Günü Barajların Güncel Doluluk Oranları... - Resim: 1

İstanbul'daki barajların doluluk oranları çok sayıda insan tarafından merak edilmektedir. Barajların doluluk oranları kaça çıktı? 

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İstanbul Barajlarında Doluluk Oranları Kaç Oldu? 2 Aralık Günü Barajların Güncel Doluluk Oranları... - Resim: 2

İstanbul'da baraj doluluk oranların %33,46 seviyesine çıktı. Peki hangi barajda ne kadar su kaldı? 

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İstanbul Barajlarında Doluluk Oranları Kaç Oldu? 2 Aralık Günü Barajların Güncel Doluluk Oranları... - Resim: 3

Alibey Barajı: %42,01

Büyükçekmece barajı: % 20,43

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İstanbul Barajlarında Doluluk Oranları Kaç Oldu? 2 Aralık Günü Barajların Güncel Doluluk Oranları... - Resim: 4

Darlık Barajı: % 47,97

Elmalı Barajı: %78,29

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