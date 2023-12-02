İstanbul Barajlarında Doluluk Oranları Kaç Oldu? 2 Aralık Günü Barajların Güncel Doluluk Oranları...
Barajlardaki doluluk oranları çok sayıda insan tarafından merak edilmektedir. Barajlardaki doluluk oranları İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından takip edilmektedir. Peki 2 Aralık günü hangi barajda ne kadar su kaldı?
İstanbul'daki barajların doluluk oranları çok sayıda insan tarafından merak edilmektedir. Barajların doluluk oranları kaça çıktı?
İstanbul'da baraj doluluk oranların %33,46 seviyesine çıktı. Peki hangi barajda ne kadar su kaldı?
Alibey Barajı: %42,01
Büyükçekmece barajı: % 20,43
Darlık Barajı: % 47,97
Elmalı Barajı: %78,29