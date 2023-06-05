İstanbul Havalimanı’na nasıl gidilir?
Dünya'nın en büyük ve en yoğun havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı, İstanbul'un Avrupa Yakası’nın epey kuzeyinde kalan Arnavutköy ilçesinde kalıyor. Şahsi araç ile trafik olmaması halinde Taksim'den yaklaşık 35 dakika sürüyor. Peki İstanbul Havalimanı'na hangi yollarla gidilir?
1. İSTANBUL HAVALİMANI’NA ARABAYLA NASIL GİDİLİR?
İstanbul Havalimanı, D20 yolu üzerinde bulunuyor ve yolun bir ucu TEM’e bağlanıyor. Yakınında da O-6 bağlantısı bulunuyor. Bu şekilde hem TEM’den hem de E5’den bağlanabiliyorsunuz. İstanbul Havalimanı’na ayrıca Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden Kuzey Marmara Otoyolu aracılığıyla da ulaşabilirsiniz.
Şehrin belli başlı merkezlerinin İstanbul Havalimanı’a mesafesi ve trafik olmadığı durumda varış süresi ise şöyle:
• Beşiktaş merkez-İstanbul Havalimanı arası 40 kilometre, trafiksiz 45 dakika,
• Kadıköy merkez-İstanbul Havalimanı arası 50 kilometre, trafiksiz 1 saat,
• Sarıyer merkez-İstanbul Havalimanı arası 37 kilometre, trafiksiz 40 dakika,
• Maltepe merkez – İstanbul Havalimanı arası 63 kilometre, trafiksiz 1 saat 10 dakika.
2. İSTANBUL HAVALİMANI’NA OTOBÜSLE NASIL GİDİLİR?
İstanbul Havalimanı’na, İETT’nin H-1, H-2, H-3, H-6, H-7, H-8 numaralı hatları ile ulaşabiliyorsunuz. İETT ye bağlı İstanbul Havalimanı Otobüs hatlarında bilet ücreti 2 tam bilet olup indirimli tarife geçerli değil. Saatlerine ulaşman için TIKLAYINIZ
H-1: Mahmutbey Metro – İstanbul Havalimanı
Duraklar: Mahmutbey Metro – Karacaoğlan İÖO. – İnönü Cad. – Halkalı Cad. – Pirireis – 15 Temmuz Mah. – Sanayi Mah. – İkitelli Köprü – İstanbul Havalimanı.
Süre: 90 Dakika
Ücret: 2 Tam bilet
Hat: Ekspres hat
Sefer Saatleri: Her gün, 23.00 – 07.00 arası saatte 1, sonrasında yoğunluğa bağlı olarak 40, 50, 55, 1 saat, 1 saat 40 dakikada bir.
H-2 Mecidiyeköy – İstanbul Havalimanı
Duraklar: Mecidiyeköy Metrobüs – Çağlayan Yolu – Nurtepe Viyadük – Karayolları 1. Bölge Müd. – Hasdal – Kemer Yolu – Orman Yolu – Kıyı Emniyeti – İstanbul Havalimanı.
Süre: 60 Dakika
Ücret: 2 Tam bilet
Hat: Ekspres hat
Sefer Saatleri: Her gün, 00.30 – 05.30 arası saatte 1, sonrasında yoğunluğa bağlı olarak 15, 20, 45 dakikada bir.
H-3 Halkalı – İstanbul Havalimanı
Durakları: Gümrük – Halkalı İstasyon – Gültepe Mah. – Göl Konutları – Bezirganbahçe TOKİ – TOKİ Konutları – İstasyon Mah. Muh. – Sakarya Sokak – Avrupa Konutları 3 – Halkalı Polis Merkezi – Halkalı Park – Koca Ali Sokak – Güneşpark Evleri – Halkalı Yolu – İkitelli Cad. – Atatürk Mah. – İkitelli Garajı – İmsan – MASKO 2 – MASKO 1 – Demirciler Sitesi – İstanbul Havalimanı.
Süre: 75 Dakika
Ücret: 2 Tam bilet
Hat: Ekspres hat
Sefer Saatleri: Her gün, 06.10 – 19.20 arası yoğunluğa bağlı olarak 1 saat 10 dakika, 1 saat 25 dakikada bir.
H-6 Mescid-i Selam/Arnavutköy – İstanbul Havalimanı
Duraklar: Mescid-i Selam – Mescid-i Selam Camii – İsfalt – Habibler Mah. – Habipler – Tepeüstü – Esen Bahçe – Arnvutköy Yolu – Sıncanlar – Fenertepe Yolu – Fener Tepe – Kayabaşı Yolu – Orman İşletmesi – Balcılar – Çamlık – Yol Bakım – Boğazköy Yolu – A.Köy Devlet Hast. – Fatih Caddesi – Gaziosmanpaşa Cad. – Necip Fazıl Caddesi – Arnavutköy – Redif Sokak – Osmangazi Caddesi – C.Reşit Rey İÖO – Kozlar – Hazreti Ömer Camii – Kiptaş Konutları – Arnavutköy Belediyesi – Taşoluk Yeşil Cami – Taşoluk Yolu – Hasan Tahsin Cad. – Y.Selim Mah. – Çardaktepe – Nargül Sokak – Osmanlı Konakları – Sancaktepe – Taşoluk Belediyesi – Çangalçeşme Yolu – Çamlık Mah. – Terkos Yolu – Çamlıktepe – Mesire Yeri – İstanbul Havalimanı.
Süre: 80 Dakika
Ücret: 2 Tam bilet
Hat: Normal hat
Sefer Saatleri: Her gün, 02.50 – 01.30 arası yoğunluğa bağlı olarak 50, 1 saat 5 dakika, 1 saat 20 dakikada bir.
H-7 Alibeyköy Cep Otogarı- İstanbul Havalimanı
Duraklar: Alibeyköy Cep Otogarı – F.S.M. Bulvarı – Bayramoğlu – Nato Evleri – Hasdal – Kemer Yolu – Orman Yolu – Kıyı Emniyeti – Mandıralar – Arıtma Tesisleri – Şantiye Şefliği – Role İstasyonu – Kemer – Lale – Kemer Evleri – Orman İşletmesi – Ragıp Kutman İÖO. – Kemerburgaz – Cengiz Topel Cad. – Pirinçliköy Yolu – Selanik Bulvarı – Bahçeler – Sur – Kartal Çeşme – Hisar Eğitimokulları – İstanbul Caddesi – Göktürk Emn. Amirliği – İstanbul Havalimanı – Havalimanı Taksi Kooperatifi – VIP Terminal, Mülki İdare, Emniyet.
Süre: 50 Dakika
Ücret: 2 Tam bilet
Hat: Ekspres hat
Sefer Saatleri: Her gün, 03.40 – 01.40 arası yoğunluğa bağlı olarak 45, 1 saat, 1 saat 15 dakikada bir.
H-8 Hacıosman/Sarıyer – İstanbul Havalimanı
Duraklar: Hacıosman – H.Osman Bayırı Cd – Sarıyer – Yusuf Ziya Stadı – Hüseyin Kalkavan Lisesi – Köşebaşı – Maden Kocataş – Maden Mahallesi – Maden Üstü – Acarlar – Nalbant Çeşme – Gürgensu Sitesi – Nalbanttepe – Zekeriyaköy Trafo – Bahçeköy Yolu – Zekeriyaköy Yolu – Demirciköy Yolu – Ormanada – Kuzey Konakları – Y.Vadi Fidanlığı – Yeşil Vadi – Uskumru Köy Yolu – Şehitlik – Aslan Fidanlığı – Kilyos Mezarlığı – İstanbul Havalimanı – Havalimanı Taksi Kooperatifi – VIP Terminal, Mülki idare, Emniyet.
Süre: 85 Dakika
Ücret: 2 Tam bilet
Hat: Ekspres hat
Sefer Saatleri: Her gün, 06.00 – 05.10 arası yoğunluğa bağlı olarak 25, 30, 35, 40, 45 dakikada bir.
H-9 Cevizlibağ-İstanbul Havalimanı
Duraklar: Cevizlibağ – Nakliyeciler Sitesi – Tınaztepe – Kocatepe – İncirli (E5) – Bahçelievler – Çocuk Sitesi – Ataköy Geçit – Şirinevler – Kuleli – Kültür Üniversitesi – İstanbul Havalimanı – Havalimanı Taksi Kooperatifi – VIP Terminal, Mülki İdare, Emniyet.
Süre: 80 Dakika
Ücret: 2 Tam bilet
Hat: Ekspres Hat
Sefer Saatleri: Her gün, 07.00 – 09.40 – 12.15 – 15.00 – 17.50
3. İSTANBUL HAVALİMANI’NA HAVAİST İLE NASIL GİDİLİR? (SHUTTLE SERVİSİ)
Havalimanı transfer araçları şirketi yani Havaist (eskiden Havaş, Havatas olarak bildiğimiz servisin aynısı, Sabiha Gökçen’e giden şirketin ismi ise Havabus) ile gelmek isterseniz, İST-1, İST-2, İST-3, İST-4, İST-5, İST-7, İST-8, İST-15, İST-17, İST19, İST20 numaralı hatlar ile belli bir ücret karşılığı direk olarak Yeni Havalimanı’na gidebilirsiniz. Sözü geçen her iki duraktan da 7 gün 24 saat karşılıklı seferler var. Hepsinin saatlerine linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.
4. İSTANBUL HAVALİMANI’NA RAYLI SİSTEMLERLE ULAŞMAK
(M11) Gayrettepe – İstanbul Havalimanı metrosu, Kağıthane – İstanbul Havalimanı arasındaki 7 durak ile hizmet vermeye başladı.
Duraklar şu şekilde: Kağıthane – Üniversite-Hasdal – Kemerburgaz – Göktürk – İhsaniye – İstanbul Havalimanı – Kargo Terminali
Sefer süresi 27 dakika sürüyor ve sefer sıklığı da 24 dakikada bir. Bu metroya, Gayrettepe istasyonundan M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı ve metrobüs aktarması yapılabiliyor.
Halkalı- İstanbul Yeni Havalimanı Metro Hattı’nın çalışmaları sürüyor. Halkalı-İstanbul Yeni Havalimanı Metro Hattı ise sırasıyla, Halkalı, Halkalı Stadı, Olimpiyatköy, Kayaşehir, Arnavutköy-2, Arnavutköy-1 ve Yeni Havalimanı istasyonlarından oluşacak.