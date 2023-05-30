Mehmet Aslantuğ kimdir?

Mehmet Aslantuğ, Samsun'un Çarşamba ilçesinde doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini ise Terme ilçesinde tamamladı. 1978 yılında işletme fakültesine kaydını yaptırdı ancak öğrencilik yıllarında, Deneme Sahnelerinde başlayan oyunculuğunu, 1985 yılında, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme eğitimini bıraktı.

1993 yılında Detay Film'i kurdu. 1997-2000 yılları arasında atv'de yayınlanan Sıcak Saatler dizisinde canlandırdığı Sedat Yalçın karakteri ile ve yine atv'de 2003-2005 yılları arasında yayınlanmış Bir İstanbul Masalı dizisinde canlandırdığı Selim Arhan karakteri ile tanındı. Arzum Onan'la 1996 yılında evlenmiş, 2000 yılında Can adında bir oğlu dünyaya gelmiştir. Arzum Onan ile Mayıs 2023'te boşanmıştır.

Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Mehmet_Aslantu%C4%9F