PTT tebligat sorgulama ve takibi nasıl yapılır?
PTT tebligat sorgulama ve takibi ile çeşitli kurumlardan size iletilen belgeleri kolayca teslim alabilirsiniz. Tebligat, hukuki geçerliliği olan işlemlere ilişkin bir belgedir. İşlemlerin muhatabı nezdinde geçerli olması için tebligatın ilgili tarafa verilmesi gerekir.
Tebligat, Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca, hukuki işlemlerin anılan Kanunda öngörüldüğü şekilde muhatabına veya muhatap adına kabule kanunen yetkili şahıslara yazılı olarak bildirimi ve bu bildirimin yapıldığının belgelendirilmesi işlemini kapsayan gönderi türüdür.
PTT TEBLİGAT NASIL SORGULANIR?
• PTT tebligat sorgulama ve takibi için ptt.gov.tr adresine giriş yapmalısınız.
• Bu adres üzerinden "Gönderi Takibi" seçeneğine tıklayarak takip numarasını girmelisiniz.
• Böylece sorgulamanızı yaparak gönderinin akıbetini öğrenebilirsiniz.
• Takip numarasını bilmeden kimlik numaranızla sorgulama yapmak için PTT şubesine müracaat etmelisiniz.
• Takip numarasını girdikten sonra karşınıza gönderici ve alıcı bilgileri çıkar.
• Gönderi hareketleri kısmına tıkladığınız takdirde gönderinin geçtiği aşamaları görebilirsiniz.
• Transfer sürecinde, dağıtımda, il içi aktarmada gibi bilgiler bu kısımda yer alır.
• Transfer sürecinde şeklinde belirtilen gönderiler, henüz bulunduğunuz şehre ulaşmamıştır.
• Eğer il içi aktarma bilgisi varsa bunun anlamı teslimat noktasına gönderinin yönlendirildiğidir.
• Dağıtımda görülen gönderiler, muhatabına teslim edilmek üzere görevliye zimmetlenmiştir.
• Teslim edildi bilgisi ekranda görünüyorsa bu da gönderinizin alındığı anlamına gelir.
• O an için adresinizde başka birisi varsa onun tarafından da belgeniz teslim alınabilir.
• Bunun yanı sıra adreste kimsenin bulunmadığı durumlarda mahalle muhtarına da teslimat yapılabilir.