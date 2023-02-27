Rabia Soytürk kimdir?
KANAL D ekranlarında 27 Şubat Pazartesi günü izleyici ile buluşan Veda Mektubu dizisi başladı. Başrollerini Rabia Soytürk ve Emre Kıvılcım'ın paylaştığı dizide oyuncular merak edilmeye başlandı. Peki, Rabia Soytürk kimdir?
Kanal D 'de 27 Şubat günü başlayan Veda Mektubu dizisi ekranlarda yerini aldı. Dizi, Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar ve Rabia Soytürk gibi isimlerin oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. İlk bölümü ile ekranlara çıkan dizide yeni bölüm konusu ve gerçek hikaye olup olmadığı araştırılmaya başladı. İşte Veda Mektubu oyuncuları...
RABİA SOYTÜRK KİMDİR?
1 Mart 1996 tarihinde doğan 26 yaşındaki Rabia Soytürk, Sağlık Koleji hemşirelik bölümünden mezun oldu. Daha sonra Sadri Alışık Kültür Merkezinde tiyatro ve oyunculuk eğitimini tamamladı.
İlk kez Şahsiyet dizisinde Süveyda karakterini canlandırarak Haluk Bilginer ve Cansu Dere ile çalışma fırsatını yakaladı. Soytürk aynı zamanda Gülperi dizisi ile Özgür Dünya filmi kadrosunda da yer aldı. Ayrıca Benim Adım Melek dizisinde Defne karakterine de hayat verdi. 1,66 cm boyunda ve 52 kg.