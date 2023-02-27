Rabia Soytürk kimdir?



İlk kez Şahsiyet dizisinde Süveyda karakterini canlandırarak Haluk Bilginer ve Cansu Dere ile çalışma fırsatını yakaladı. Soytürk aynı zamanda Gülperi dizisi ile Özgür Dünya filmi kadrosunda da yer aldı. Ayrıca Benim Adım Melek dizisinde Defne karakterine de hayat verdi. 1,66 cm boyunda ve 52 kg.