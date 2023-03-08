Son halinden görüntüler: Kız Kulesi ne zaman açılacak?

Kız Kulesi, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeni yılda müze olarak kapılarını açacak. Restorasyon çalışmaları ise Mart ayı sonunda tamamlanacak.

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Son halinden görüntüler: Kız Kulesi ne zaman açılacak? - Resim: 1 1 7

İstanbul Boğazı'nın simge yapılarından Kız Kulesi, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeni yılda müze olarak kapılarını açacak.

Son halinden görüntüler: Kız Kulesi ne zaman açılacak? - Resim: 2 2 7

 Kız Kulesi’nin son hali havadan görüntülendi. 

Son halinden görüntüler: Kız Kulesi ne zaman açılacak? - Resim: 3 3 7

Ekiplerin, iskelede restorasyon çalışmalarına devam ettiği görüldü.

Son halinden görüntüler: Kız Kulesi ne zaman açılacak? - Resim: 4 4 7

Müze Kart’ın geçerli olacağı ve önceden bünyesinde bulunan restoranın kaldırılacağı Kız Kulesi’nin, "Anıt Eser" olarak Mart ayından sonra ziyarete açılması planlanıyor.