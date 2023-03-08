Son halinden görüntüler: Kız Kulesi ne zaman açılacak?
Kız Kulesi, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeni yılda müze olarak kapılarını açacak. Restorasyon çalışmaları ise Mart ayı sonunda tamamlanacak.
İstanbul Boğazı'nın simge yapılarından Kız Kulesi, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeni yılda müze olarak kapılarını açacak.
Kız Kulesi’nin son hali havadan görüntülendi.
Ekiplerin, iskelede restorasyon çalışmalarına devam ettiği görüldü.
Müze Kart’ın geçerli olacağı ve önceden bünyesinde bulunan restoranın kaldırılacağı Kız Kulesi’nin, "Anıt Eser" olarak Mart ayından sonra ziyarete açılması planlanıyor.