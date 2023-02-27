Veda Mektubu oyuncuları kimler?

NURGÜL YEŞİLÇAY

1976 doğumlu Nurgül Yeşilçay, Anadolu Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu. Oyunculuk kariyerine unutulmaz dizi "İkinci Bahar" ile başladı ve ardından "Asmalı Konak"ta Bahar karakteri ile çok konuşuldu. Sinemada birçok önemli yönetmen ile çalıştı.

Atıf Yılmaz'ın "Eğreti Gelin" filmindeki rolüyle, 12. Adana Altın Koza Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu ödülünü, Erden Kıral'ın "Vicdan" filmindeki rolüyle, 45. Antalya Altın Portakal Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı. Fatih Akın'ın 60. Cannes Film Festivali'nden ödül alan "Yaşamın Kıyısı" filmi ile festivale katıldı. Kösem Sultan'ı canlandırdığı "Muhteşem Yüzyıl Kösem" dizisi 2017 yılının dizi İhracat Şampiyonu oldu.