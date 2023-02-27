Veda Mektubu oyuncuları kimler?
KANAL D ekranlarında 27 Şubat Pazartesi günü izleyici ile buluşan Veda Mektubu dizisi başladı. Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar ve Rabia Soytürk gibi ünlü oyuncuların yer aldığı dizinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor.
Kanal D 'de 27 Şubat günü başlayan Veda Mektubu dizisi ekranlarda yerini aldı. Dizi, Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar ve Rabia Soytürk gibi isimlerin oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. İlk bölümü ile ekranlara çıkan dizide yeni bölüm konusu ve gerçek hikaye olup olmadığı araştırılmaya başladı. İşte Veda Mektubu oyuncuları...
VEDA MEKTUBU KONUSU NEDİR?
Yıllar önce bir mektup ile Alanur ve Ziya’nın ayrılan yolları çocukları yüzünden beklenmedik bir şekilde kesişir. Ve iki aile arasında genç aşıkların üzerinden nefes kesen bir hesaplaşma yaşanır.
VEDA MEKTUBU OYUNCULARI KİMLER?
Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar'ın başrollerinde yer aldığı Veda Mektubu, bu akşam Kanal D'de başlıyor.
NURGÜL YEŞİLÇAY
1976 doğumlu Nurgül Yeşilçay, Anadolu Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu. Oyunculuk kariyerine unutulmaz dizi "İkinci Bahar" ile başladı ve ardından "Asmalı Konak"ta Bahar karakteri ile çok konuşuldu. Sinemada birçok önemli yönetmen ile çalıştı.
Atıf Yılmaz'ın "Eğreti Gelin" filmindeki rolüyle, 12. Adana Altın Koza Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu ödülünü, Erden Kıral'ın "Vicdan" filmindeki rolüyle, 45. Antalya Altın Portakal Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı. Fatih Akın'ın 60. Cannes Film Festivali'nden ödül alan "Yaşamın Kıyısı" filmi ile festivale katıldı. Kösem Sultan'ı canlandırdığı "Muhteşem Yüzyıl Kösem" dizisi 2017 yılının dizi İhracat Şampiyonu oldu.