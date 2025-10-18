18 Ekim güncel ve canlı altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar oldu?

Altın yatırımcıları ve alım-satım yapmak isteyenler 18 Ekim 2025 Cumartesi günü canlı altın fiyatlarını araştırıyor. İşte saat 08.40 itibarıyla güncel gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını fiyatları...

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:
18 Ekim güncel ve canlı altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar oldu? - Resim: 1

Altın yatırımcıları ve alım-satım yapmak isteyenler 18 Ekim 2025 Cumartesi günü canlı altın fiyatlarını araştırıyor. İşte güncel gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını fiyatları...

1 9
18 Ekim güncel ve canlı altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar oldu? - Resim: 2

GRAM ALTIN

Alış fiyatı: 5.726,53 TL
Satış fiyatı: 5.727,34 TL

2 9
18 Ekim güncel ve canlı altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar oldu? - Resim: 3

ONS ALTIN

Alış fiyatı: 4.250,52 USD
Satış fiyatı: 4.251,12 USD

3 9
18 Ekim güncel ve canlı altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar oldu? - Resim: 4

ÇEYREK ALTIN

 Alış: 9.886,33 TL
Satış: 10.114,31 TL

4 9
18 Ekim güncel ve canlı altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar oldu? - Resim: 5

YARIM ALTIN

 Alış: 19.710,87 TL
Satış: 20.228,63 TL

5 9
18 Ekim güncel ve canlı altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar oldu? - Resim: 6

TAM ALTIN

 Alış: 39.415,00 TL
Satış: 40.251,00 TL

6 9
18 Ekim güncel ve canlı altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar oldu? - Resim: 7

CUMHURİYET ALTINI

 Alış: 41.188,00 TL
Satış: 41.818,00 TL

7 9
18 Ekim güncel ve canlı altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar oldu? - Resim: 8

ATA ALTIN

 Alış: 40.781,10 TL
Satış: 41.818,20 TL

8 9
18 Ekim güncel ve canlı altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar oldu? - Resim: 9

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Alış: 5.649,68 TL
Satış: 5.736,19 TL

9 9
altın ne kadar