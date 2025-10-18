18 Ekim güncel ve canlı altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar oldu?
Altın yatırımcıları ve alım-satım yapmak isteyenler 18 Ekim 2025 Cumartesi günü canlı altın fiyatlarını araştırıyor. İşte saat 08.40 itibarıyla güncel gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını fiyatları...
GRAM ALTIN
Alış fiyatı: 5.726,53 TL
Satış fiyatı: 5.727,34 TL
ONS ALTIN
Alış fiyatı: 4.250,52 USD
Satış fiyatı: 4.251,12 USD
ÇEYREK ALTIN
Alış: 9.886,33 TL
Satış: 10.114,31 TL
YARIM ALTIN
Alış: 19.710,87 TL
Satış: 20.228,63 TL
TAM ALTIN
Alış: 39.415,00 TL
Satış: 40.251,00 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 41.188,00 TL
Satış: 41.818,00 TL
ATA ALTIN
Alış: 40.781,10 TL
Satış: 41.818,20 TL
22 AYAR BİLEZİK FİYATI
Alış: 5.649,68 TL
Satış: 5.736,19 TL