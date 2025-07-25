25 Temmuz 2025 altın fiyatları: Çeyrek, gram ve yarım altın bugün ne kadar?

Altın piyasasında hareketlilik sürerken, 25 Temmuz 2025 Cumartesi günü gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte güncel satış fiyatları...

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
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25 Temmuz 2025 altın fiyatları: Çeyrek, gram ve yarım altın bugün ne kadar? - Resim: 1

ÇEYREK ALTIN

Alış: 7.098,00 TL
Satış: 7.201,00 TL

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25 Temmuz 2025 altın fiyatları: Çeyrek, gram ve yarım altın bugün ne kadar? - Resim: 2

GRAM ALTIN

Alış: 4.361,00 TL
Satış: 4.379,78 TL

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25 Temmuz 2025 altın fiyatları: Çeyrek, gram ve yarım altın bugün ne kadar? - Resim: 3

YARIM ALTIN

Alış: 14.196,00 TL
Satış: 14.402,00 TL

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25 Temmuz 2025 altın fiyatları: Çeyrek, gram ve yarım altın bugün ne kadar? - Resim: 4

ATA ALTIN

Alış: 28.538,00 TL
Satış: 28.792,00 TL

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25 Temmuz 2025 altın fiyatları: Çeyrek, gram ve yarım altın bugün ne kadar? - Resim: 5

TAM ALTIN

Alış: 28.377,00 TL
Satış: 28.642,32 TL

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25 Temmuz 2025 altın fiyatları: Çeyrek, gram ve yarım altın bugün ne kadar? - Resim: 6

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 28.430,00 TL
Satış: 28.672,00 TL

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25 Temmuz 2025 altın fiyatları: Çeyrek, gram ve yarım altın bugün ne kadar? - Resim: 7

14 AYAR BİLEZİK (GRAM)

Alış: 2.876,00 TL
Satış: 2.960,00 TL

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25 Temmuz 2025 altın fiyatları: Çeyrek, gram ve yarım altın bugün ne kadar? - Resim: 8

22 AYAR BİLEZİK (GRAM)

Alış: 3.997,00 TL
Satış: 4.110,00 TL

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25 Temmuz 2025 altın fiyatları: Çeyrek, gram ve yarım altın bugün ne kadar? - Resim: 9

ONS ALTIN (DOLAR)

Alış: 3.358,00 $
Satış: 3.362,37 $

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25 Temmuz 2025 altın fiyatları: Çeyrek, gram ve yarım altın bugün ne kadar? - Resim: 10

GREMSE ALTIN

Alış: 70.850,00 TL
Satış: 71.825,45 TL

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25 Temmuz 2025 altın fiyatları: Çeyrek, gram ve yarım altın bugün ne kadar? - Resim: 11

ZİYNET ALTIN

Alış: 28.377,00 TL
Satış: 28.642,00 TL

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