28 Eylül 2025 güncel altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Altın fiyatları 28 Eylül 2025 Pazar günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını güne nasıl başladı? İşte güncel rakamlar ve piyasalardaki son durum…

Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:
 GRAM ALTIN

Alış: 5.024,76 TL – Satış: 5.025,55 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış: 8.427,00 TL – Satış: 8.480,00 TL

YARIM ALTIN

Alış: 16.855,00 TL – Satış: 16.970,00 TL

TAM ALTIN

Alış: 33.606,00 TL – Satış: 33.811,00 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 34.337,00 TL – Satış: 34.856,00 TL

ATA ALTIN

Alış: 34.485,00 TL – Satış: 34.718,00 TL

ONS ALTIN

Alış: 3.759,95 TL – Satış: 3.760,54 TL

HAS ALTIN

Alış: 5.024,76 TL – Satış: 5.025,55 TL

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 4.702,87 TL – Satış: 4.907,25 TL

GREMSE ALTIN

Alış: 82.842,86 TL – Satış: 84.729,97 TL

