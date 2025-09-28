28 Eylül 2025 güncel altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu?
Altın fiyatları 28 Eylül 2025 Pazar günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını güne nasıl başladı? İşte güncel rakamlar ve piyasalardaki son durum…
GRAM ALTIN
Alış: 5.024,76 TL – Satış: 5.025,55 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 8.427,00 TL – Satış: 8.480,00 TL
YARIM ALTIN
Alış: 16.855,00 TL – Satış: 16.970,00 TL
TAM ALTIN
Alış: 33.606,00 TL – Satış: 33.811,00 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 34.337,00 TL – Satış: 34.856,00 TL
ATA ALTIN
Alış: 34.485,00 TL – Satış: 34.718,00 TL
ONS ALTIN
Alış: 3.759,95 TL – Satış: 3.760,54 TL
HAS ALTIN
Alış: 5.024,76 TL – Satış: 5.025,55 TL
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 4.702,87 TL – Satış: 4.907,25 TL
GREMSE ALTIN
Alış: 82.842,86 TL – Satış: 84.729,97 TL