Altın almak için en uygun zaman ne zaman? İslam Memiş Uyardı, Fed kararı yaklaşıyor

ALTIN VE GÜMÜŞTE BEKLENTİLER YÜKSEK



Küresel piyasalarda gözler Fed’in faiz kararına çevrildi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıya uyarılar yaptı.

Altının yıl başından bu yana gösterdiği yükselişe dikkat çekti, ama alım için doğru zamanın henüz gelmediğini söyledi.