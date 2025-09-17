Altın almak için en uygun zaman ne zaman? İslam Memiş Uyardı, Fed kararı yaklaşıyor
Fed’in faiz kararı öncesi piyasalar hareketli. Altın ve gümüş yatırımcısına seslenen İslam Memiş, gram altının 9 ayda yüzde 64 yükseldiğini hatırlattı. “Şimdi alım zamanı değil, kar satışlarını bekleyin” dedi. 2026 yılı için altın tahminlerini açıkladı.
ALTIN VE GÜMÜŞTE BEKLENTİLER YÜKSEK
Küresel piyasalarda gözler Fed’in faiz kararına çevrildi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıya uyarılar yaptı.
Altının yıl başından bu yana gösterdiği yükselişe dikkat çekti, ama alım için doğru zamanın henüz gelmediğini söyledi.
GRAM ALTIN 9 AYDA YÜZDE 64 YÜKSELDİ
Gram altın 3.500 liradan başladığı yılı 5.010 liraya taşıdı.
Bu yükselişle yatırımcısına 9 ayda 1.960 lira kazandırdı. Ons altın da 2.623 dolardan 3.700 dolara çıktı ve yüzde 41 getiri sağladı.
GÜMÜŞTE SÜRPRİZ GETİRİ
Altından daha iyi performans gösteren gümüş yatırımcısını şaşırttı.
Gümüş, yılın başında 32,88 liradan başlayarak 56,41 liraya yükseldi ve yüzde 71 kazandırdı.
GÜMÜŞE YATIRIM YAPAN KAZANDI
Memiş, “Ocak ayında 10 bin lira altına yatıran 19.600 liraya ulaştı. Gümüşe yatıran ise 23.530 liraya çıktı” diyerek tabloyu net bir örnekle açıkladı.
2025’TE ALTINI DESTEKLEYEN FAKTÖRLER
Jeopolitik riskler, ticaret savaşları ve merkez bankalarının faiz indirimleri 2025 boyunca altını destekledi.
Memiş, bu etkenlerin yatırımcıların yüzünü güldürdüğünü söyledi.
ENFLASYONA KARŞI KORUYAN YATIRIM
Altın, enflasyona karşı yatırımcıyı en çok koruyan araç oldu.
Son 5 haftada rekorların sürdüğünü belirten Memiş, gram altının yurtiçinde 5.000 lirayı gördüğünü hatırlattı.
FED KARARI BEKLENİYOR
“Yarın Fed kararı var, Powell’ın iki dudağı arasında mı her şey?” sorusuna Memiş şu yanıtı verdi:
“Hayır. Beklentiler önceden satın alındı. Zaten Trump sürekli Powell’a baskı yapıyordu.”
FED’İN FAİZ KARARI
İslam Memiş, Fed’in 25 baz puanlık faiz indirimiyle süreci başlatacağını belirtti.
Kararın piyasalarda beklendiğini ve fiyatlara önceden yansıdığını söyledi.
EN UYGUN ALIM ZAMANI NE ZAMAN?
“Altın almak için doğru zaman ne zaman?” sorusunu da yanıtladı.
Şu anda acele edilmemesi gerektiğini, kar satışlarının bekleneceğini ifade etti.
DOLAR ENDEKSİ VE TRUMP ETKİSİ
Trump’ın piyasaları istediği gibi yönlendirdiğini belirten Memiş, dolar endeksinin Biden döneminde 114 seviyesinde olduğunu, bugün ise 96-97’ye gerilediğini söyledi.
92 seviyesine kadar geri çekilme olabileceğini vurguladı.
2026 İÇİN ALTIN TAHMİNİ
Memiş, 2026 yılında gram altında 6.350 lira, ons altında ise 4.250 dolar beklentisini açıkladı.
“Düşük faiz ve ucuz dolar Trump’ın işine geliyor, altın trendini koruyacak” dedi.
ŞİMDİ ALIM ZAMANI DEĞİL
“Altın alalım mı, tren kaçtı mı?” sorusuna ise net yanıt verdi:
“Şimdi almak doğru değil. 4.900 ve 4.800 lira seviyeleri yeniden görülebilir.”
YILIN SON ALIM FIRSATLARI
Memiş, “Yılın son alım fırsatları bu düzeltmelerden sonra gelecek” diyerek yatırımcıya seslendi.
Altın borcu olanların 6.350 lira seviyesini not etmesini önerdi.
Gram altında önce 4.900-4.800 lira düzeltmesi bekleniyor.
Sonrasında 5.200 lira seviyesi ilk hedef olarak öne çıkıyor.
BORSA YORUMU
Memiş, borsanın da pozitif beklentisini koruduğunu belirtti.
11.182 puanla kapanan endeksin yıl sonunda 11.812.000 seviyesine yükselebileceğini söyledi.
DÖVİZ PİYASASI
Euro/dolar paritesinde 1.1864 seviyesinin yüksek olduğunu, 1.1580 desteğinin takip edilmesi gerektiğini ifade etti.
Dolar/TL için yıl sonu beklentisinin 43.80-45 aralığı olduğunu söyledi.