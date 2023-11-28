Altın Bugün Kaç TL Oldu? Altın Almak İçin İyi Bir Zaman Mı? Altın Almak İsteyenler Buraya!

Altın sürekli değişmeye devam eder. Ülkemizde kültürel olarak da büyük yere sahip olan altın yatırım amaçlı da kullanılabilmektedir. Altın fiyatlarını sürekli takip ederek genel bir fikre sahip olmak mümkündür. Ancak altının genel bir fiyatı bulunmamaktadır. Çünkü anlık hatta saniyelik değişimlerle altın fiyatları güncellenebilir. Peki bugün, 28 Kasım 2023 günü altın kaç TL’den değer buldu? İşte Salı günü altının güncel fiyatları…

28 KASIM 2023 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın Kasım günü alış fiyatını 1876.13 TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1874.95 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 12097.32 TL, satış fiyatı da 12303.03 TL’dir.



GRAM ALTIN

Alış Fiyatı: 1876.13

Satış Fiyatı: 1874.95

ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı: 3036.06

Satış Fiyatı: 3087.05

YARIM ALTIN

Alış Fiyatı: 6067.92

Satış Fiyatı: 6185.58

TAM ALTIN

Alış Fiyatı: 12097.32

Satış Fiyatı: 12303.03

CUMHURİYET ALTINI

Alış Fiyatı: 12378.65

Satış Fiyatı: 12604.83

ATA ALTIN

Alış Fiyatı: 12381.75

Satış Fiyatı: 12602.32

GREMSE ALTIN

Alış Fiyatı: 30078.94

Satış Fiyatı: 30663.93