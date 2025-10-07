Altın fiyatları durmuyor! 2026’da gram altın 7 bini görebilir

GRAM ALTIN NE KADAR OLUR?



Goldman Sachs’ın 2026 tahminine göre ons altın 4 bin 900 dolara ulaşırsa gram altın 7 bin lirayı görebilir.

Bugünkü kurla hesaplandığında gram altın yaklaşık 6 bin 600 liraya denk geliyor.



