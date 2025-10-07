Altın fiyatları durmuyor! 2026’da gram altın 7 bini görebilir
Altın fiyatları rekor tazelemeye devam ederken, yatırımcıların gözü 2026 tahminlerine çevrildi. ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, ons altın için yeni hedefini açıkladı.
ALTIN YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR
Altın fiyatlarındaki yükseliş hız kesmeden devam ediyor. Yatırımcılar, hem ons hem de gram altındaki hareketleri yakından takip ediyor.
ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, altın için yeni tahminini duyurdu. Banka, Aralık 2026 için belirlediği ons altın fiyatını 4 bin 300 dolardan 4 bin 900 dolara yükseltti.
YÜKSELİŞ YÖNLÜ RİSK DEVAM EDİYOR
Goldman Sachs analistleri, tahminlerindeki yukarı yönlü riskin sürdüğüne dikkat çekti. Analistler, “Yükseltilen altın fiyatı tahminimize yönelik riskler hâlâ yukarı yönlü. Küçük hacimli altın piyasasına yönelik güçlü talep, ETF girişlerini tahminimizin de üzerine çıkarabilir.” değerlendirmesinde bulundu.
REVİZYONUN NEDENİ AÇIKLANDI
Banka, bu revizyonun nedenini Batı ülkelerinden gelen güçlü Borsa Yatırım Fonu (ETF) girişleri ve merkez bankalarının potansiyel altın alımları olarak gösterdi.
GRAM ALTIN NE KADAR OLUR?
Goldman Sachs’ın 2026 tahminine göre ons altın 4 bin 900 dolara ulaşırsa gram altın 7 bin lirayı görebilir.
Bugünkü kurla hesaplandığında gram altın yaklaşık 6 bin 600 liraya denk geliyor.
Dolar kurunun 43 liraya yükselmesi durumunda gram altın 6 bin 774 liraya, 44 liraya çıkması halinde ise 6 bin 932 liraya ulaşabileceği öngörülüyor.
YATIRIMCILAR NE BEKLİYOR?
Altın piyasasında gözler hem Fed faiz indirimi sürecine hem de küresel ekonomik belirsizliklere çevrilmiş durumda. Uzmanlar, güvenli liman arayışının 2026’ya kadar altın talebini artıracağı görüşünde birleşiyor.
Not: Yatırım tavsiyesi değildir