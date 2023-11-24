Altın Fiyatları Kaç TL'den Değer Buldu? 24 Kasım'da Güncel Altın Fiyatları... Güncel Altın Alış Ve Satış Fiyatları...

Altın fiyatları sürekli olarak değişmeye devam etmektedir. Altın alarak ya da satarak yatırım yapmak isteyen insanlar altının güncel fiyatlarını takip etmektedir. Peki 20 Kasım 2023 günü altın kaç TL oldu?

Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın 24 Kasım günü alış fiyatını 1850.63 TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1850.90 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 11950.38 TL, satış fiyatı da 12147.44 TL’dir.

24 KASIM 2023 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış Fiyatı: 1850.63

Satış Fiyatı: 1850.90

ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı: 2997.70

Satış Fiyatı: 3044.92

YARIM ALTIN

Alış Fiyatı: 5995.15

Satış Fiyatı: 6100.06

TAM ALTIN

Alış Fiyatı: 11950.38

Satış Fiyatı: 12147.44

CUMHURİYET ALTINI

Alış Fiyatı: 12222.24

Satış Fiyatı: 12441.55

ATA ALTIN

Alış Fiyatı: 12231.32

Satış Fiyatı: 12443.17

GREMSE ALTIN

Alış Fiyatı: 29690.80

Satış Fiyatı: 30279.20