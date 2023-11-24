Altın Fiyatları Kaç TL'den Değer Buldu? 24 Kasım'da Güncel Altın Fiyatları... Güncel Altın Alış Ve Satış Fiyatları...
Altın en çok değerleri merak edilen değerlerden biridir. Bu nedenle insanlar sürekli olarak altın fiyatlarını araştırmaktadır. Bu nedenle altın fiyatları her zaman internette en çok araştırılan şeylerden biri olmuştur. 24 Kasım'da altın kaç TL oldu?
Altın fiyatları sürekli olarak değişmeye devam etmektedir. Altın alarak ya da satarak yatırım yapmak isteyen insanlar altının güncel fiyatlarını takip etmektedir. Peki 20 Kasım 2023 günü altın kaç TL oldu?
Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın 24 Kasım günü alış fiyatını 1850.63 TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1850.90 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 11950.38 TL, satış fiyatı da 12147.44 TL’dir.
24 KASIM 2023 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI
GRAM ALTIN
Alış Fiyatı: 1850.63
Satış Fiyatı: 1850.90
ÇEYREK ALTIN
Alış Fiyatı: 2997.70
Satış Fiyatı: 3044.92
YARIM ALTIN
Alış Fiyatı: 5995.15
Satış Fiyatı: 6100.06
TAM ALTIN
Alış Fiyatı: 11950.38
Satış Fiyatı: 12147.44
CUMHURİYET ALTINI
Alış Fiyatı: 12222.24
Satış Fiyatı: 12441.55
ATA ALTIN
Alış Fiyatı: 12231.32
Satış Fiyatı: 12443.17
GREMSE ALTIN
Alış Fiyatı: 29690.80
Satış Fiyatı: 30279.20