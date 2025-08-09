Altın fiyatları rekor kırdı! Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? (9 Ağustos 2025)
Altın fiyatları haftanın son gününde yükselerek zirveye çıktı. Gram altın, önceki kapanışta 4.434 TL iken bugün 4.444 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 7.301 TL’den satılıyor.
Yatırımcılar, hafta sonu altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Gram ve çeyrek altının yanı sıra yarım, tam, Cumhuriyet ve ata altın fiyatları da merak konusu.
Güncel Altın Fiyatları (9 Ağustos 2025)
Gram altın: Alış 4.443 TL – Satış 4.444 TL (Önceki kapanış: 4.434 TL)
Çeyrek altın: Alış 7.229 TL – Satış 7.301 TL (Önceki kapanış: 7.286 TL)
Yarım altın: Alış 14.458 TL – Satış 14.602 TL (Önceki kapanış: 14.572 TL)
Tam altın: Alış 28.486 TL – Satış 29.041 TL (Önceki kapanış: 28.867 TL)
Ata altın: Alış 29.377 TL – Satış 30.110 TL (Önceki kapanış: 29.929 TL)
Reşat altın: Alış 28.859 TL – Satış 29.102 TL (Önceki kapanış: 29.011 TL)
Cumhuriyet altını: Alış 28.827 TL – Satış 29.070 TL (Önceki kapanış: 29.011 TL)
ONS altın: Alış 3.397 USD – Satış 3.397 USD (Önceki kapanış: 3.396 USD)
Hafta boyunca dalgalı seyreden altın fiyatları, özellikle yatırımcıların güvenli liman arayışını sürdürmesiyle yükseliş trendine girdi.