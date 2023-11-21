Altın Gaza Geldi! Yok Böyle Yükseliş! 21 Kasım 2023 Altın Fiyatlarında Son Durum
21 Kasım 2023 gününde altın yüksek rakamlarla güne başladı. u açılışı ne yatırımcılar ne satıcılar beklemiyordu. Yatırımcıların yüzünü güldüren haber alıcıları ise bir hayli üzdü. İşte 21 Kasım 2023 Altın Fiyatlarında son durum
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Güne herkes altın fiyatlarını aratarak başladı. Çünkü ani bir yükselişle güne başlayan altın kimilerini üzdü kimilerini sevindirdi. Altın fiyatlarındaki bu hızlı yükseliş herkesi şaşırttı.
21 Kasım 2023 Altın Fiyatlarında Son Durum!
ABD'de Pazartesi gerçekleştirilen 16 milyar dolarlık 20 yıllık tahvil ihracında talebin beklenenden fazla olması tahvil piyasalarında satış baskısını artırırken, küresel piyasalarda altın fiyatları 2 bin dolara yaklaştı. Gram altın rekor kırdı.
Gram altın bugün 1.864,18 liradan alınıyor ve 1.846,18 liradan satılıyor.
Çeyrek altın 2.953,88 liradan alınıp 3.018,88 liradan el değiştiriyor.