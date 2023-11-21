Altın Gaza Geldi! Yok Böyle Yükseliş! 21 Kasım 2023 Altın Fiyatlarında Son Durum

21 Kasım 2023 gününde altın yüksek rakamlarla güne başladı. u açılışı ne yatırımcılar ne satıcılar beklemiyordu. Yatırımcıların yüzünü güldüren haber alıcıları ise bir hayli üzdü. İşte 21 Kasım 2023 Altın Fiyatlarında son durum

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Altın Gaza Geldi! Yok Böyle Yükseliş! 21 Kasım 2023 Altın Fiyatlarında Son Durum - Resim: 1

Güne herkes altın fiyatlarını aratarak başladı. Çünkü ani bir yükselişle güne başlayan altın kimilerini üzdü kimilerini sevindirdi. Altın fiyatlarındaki bu hızlı yükseliş herkesi şaşırttı. 

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Altın Gaza Geldi! Yok Böyle Yükseliş! 21 Kasım 2023 Altın Fiyatlarında Son Durum - Resim: 2

21 Kasım 2023 Altın Fiyatlarında Son Durum!

ABD'de Pazartesi gerçekleştirilen 16 milyar dolarlık 20 yıllık tahvil ihracında talebin beklenenden fazla olması tahvil piyasalarında satış baskısını artırırken, küresel piyasalarda altın fiyatları 2 bin dolara yaklaştı. Gram altın rekor kırdı.

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Altın Gaza Geldi! Yok Böyle Yükseliş! 21 Kasım 2023 Altın Fiyatlarında Son Durum - Resim: 3

Gram altın bugün 1.864,18 liradan alınıyor ve 1.846,18 liradan satılıyor.

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Altın Gaza Geldi! Yok Böyle Yükseliş! 21 Kasım 2023 Altın Fiyatlarında Son Durum - Resim: 4

Çeyrek altın 2.953,88 liradan alınıp 3.018,88 liradan el değiştiriyor.

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