Altın piyasasında sert yükseliş! İşte 19 Temmuz 2025 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve tam altın ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN 7.112 TL



Yatırımcının en çok tercih ettiği türlerden biri olan çeyrek altın 7.112 TL satış fiyatına ulaştı. Alış fiyatı ise 6.959 TL. Özellikle düğün sezonunun etkisiyle talep artmış durumda.