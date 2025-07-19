Altın piyasasında sert yükseliş! İşte 19 Temmuz 2025 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve tam altın ne kadar oldu?
Gram altın 4.350 TL’yi geçti. İşte 19 Temmuz fiyatları...
GRAM ALTIN ZİRVEYİ GÖRDÜ
Gram altın haftanın son gününe hızlı yükselişle başladı. 4.350 TL’nin üzeri görüldü.
ONS ALTINDA HAREKETLİLİK
Küresel piyasalarda ons altın 3.350 doları geçerek son haftaların en yüksek seviyesine ulaştı.
ÇEYREK ALTIN 7.112 TL
Yatırımcının en çok tercih ettiği türlerden biri olan çeyrek altın 7.112 TL satış fiyatına ulaştı. Alış fiyatı ise 6.959 TL. Özellikle düğün sezonunun etkisiyle talep artmış durumda.
YARIM ALTIN 14.225 TL
Yarım altın da yükselişten nasibini aldı. Bugün itibarıyla yarım altının satış fiyatı 14.225 TL, alış fiyatı 13.875 TL olarak kaydedildi.
TAM ALTIN 28.384 TL
Tam altın fiyatları da yukarı yönlü hareket ediyor. 19 Temmuz itibarıyla satış fiyatı 28.384 TL, alış fiyatı ise 28.169 TL.
CUMHURİYET ALTINI 28.365 TL
Cumhuriyet altını 28.365 TL satış fiyatıyla tarihi zirvelere ulaştı. Alış fiyatı ise 27.837 TL. Yatırımcılar uzun vadeli güvenli liman olarak bu türü tercih ediyor.
ATA ALTIN 29.429 TL
Ata altın bugün itibarıyla 29.429 TL’den satılıyor. Alış fiyatı ise 28.705 TL. Bu fiyat, son haftaların en yüksek seviyelerinden biri.
ZİYNET ALTIN 28.364 TL
Ziynet altın fiyatları da Cumhuriyet altınıyla paralel seyrediyor. Satış fiyatı 28.364 TL, alış fiyatı 27.837 TL.
GREMSE ALTIN 70.852 TL
Altın türleri arasında en yüksek fiyatlı olanlardan gremse altın, bugün 70.852 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.
22 AYAR BİLEZİK 4.154 TL
Kuyumcularda en çok tercih edilen 22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 4.154 TL, alış fiyatı ise 3.941 TL.
14 AYAR BİLEZİK 3.332 TL
14 ayar bilezik, hediyelik altınlar arasında öne çıkıyor. Gram satış fiyatı 3.332 TL, alış fiyatı 2.366 TL.
ONS ALTIN 3.350 DOLAR
Uluslararası piyasada ons altın 3.350 dolara kadar yükseldi. Bu da iç piyasada altın fiyatlarını doğrudan etkiledi.
ONS ALTIN / TL KARŞILIĞI 135.537 TL
Altının ons bazında TL karşılığı 135.537 TL’ye yükseldi. Bu seviye, altın yatırımcılarının dikkatini çekiyor.