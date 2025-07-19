Altın piyasasında sert yükseliş! İşte 19 Temmuz 2025 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve tam altın ne kadar oldu?

Gram altın 4.350 TL’yi geçti. İşte 19 Temmuz fiyatları...

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
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Altın piyasasında sert yükseliş! İşte 19 Temmuz 2025 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve tam altın ne kadar oldu? - Resim: 1

GRAM ALTIN ZİRVEYİ GÖRDÜ

Gram altın haftanın son gününe hızlı yükselişle başladı. 4.350 TL’nin üzeri görüldü.

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Altın piyasasında sert yükseliş! İşte 19 Temmuz 2025 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve tam altın ne kadar oldu? - Resim: 2

ONS ALTINDA HAREKETLİLİK

Küresel piyasalarda ons altın 3.350 doları geçerek son haftaların en yüksek seviyesine ulaştı.

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Altın piyasasında sert yükseliş! İşte 19 Temmuz 2025 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve tam altın ne kadar oldu? - Resim: 3

ÇEYREK ALTIN 7.112 TL

Yatırımcının en çok tercih ettiği türlerden biri olan çeyrek altın 7.112 TL satış fiyatına ulaştı. Alış fiyatı ise 6.959 TL. Özellikle düğün sezonunun etkisiyle talep artmış durumda.

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Altın piyasasında sert yükseliş! İşte 19 Temmuz 2025 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve tam altın ne kadar oldu? - Resim: 4

YARIM ALTIN 14.225 TL

Yarım altın da yükselişten nasibini aldı. Bugün itibarıyla yarım altının satış fiyatı 14.225 TL, alış fiyatı 13.875 TL olarak kaydedildi.

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Altın piyasasında sert yükseliş! İşte 19 Temmuz 2025 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve tam altın ne kadar oldu? - Resim: 5

TAM ALTIN 28.384 TL

Tam altın fiyatları da yukarı yönlü hareket ediyor. 19 Temmuz itibarıyla satış fiyatı 28.384 TL, alış fiyatı ise 28.169 TL.

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Altın piyasasında sert yükseliş! İşte 19 Temmuz 2025 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve tam altın ne kadar oldu? - Resim: 6

CUMHURİYET ALTINI 28.365 TL

Cumhuriyet altını 28.365 TL satış fiyatıyla tarihi zirvelere ulaştı. Alış fiyatı ise 27.837 TL. Yatırımcılar uzun vadeli güvenli liman olarak bu türü tercih ediyor.

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Altın piyasasında sert yükseliş! İşte 19 Temmuz 2025 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve tam altın ne kadar oldu? - Resim: 7

ATA ALTIN 29.429 TL

Ata altın bugün itibarıyla 29.429 TL’den satılıyor. Alış fiyatı ise 28.705 TL. Bu fiyat, son haftaların en yüksek seviyelerinden biri.

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Altın piyasasında sert yükseliş! İşte 19 Temmuz 2025 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve tam altın ne kadar oldu? - Resim: 8

ZİYNET ALTIN 28.364 TL

Ziynet altın fiyatları da Cumhuriyet altınıyla paralel seyrediyor. Satış fiyatı 28.364 TL, alış fiyatı 27.837 TL.

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Altın piyasasında sert yükseliş! İşte 19 Temmuz 2025 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve tam altın ne kadar oldu? - Resim: 9

GREMSE ALTIN 70.852 TL

Altın türleri arasında en yüksek fiyatlı olanlardan gremse altın, bugün 70.852 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

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Altın piyasasında sert yükseliş! İşte 19 Temmuz 2025 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve tam altın ne kadar oldu? - Resim: 10

22 AYAR BİLEZİK 4.154 TL

Kuyumcularda en çok tercih edilen 22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 4.154 TL, alış fiyatı ise 3.941 TL.

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Altın piyasasında sert yükseliş! İşte 19 Temmuz 2025 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve tam altın ne kadar oldu? - Resim: 11

14 AYAR BİLEZİK 3.332 TL

14 ayar bilezik, hediyelik altınlar arasında öne çıkıyor. Gram satış fiyatı 3.332 TL, alış fiyatı 2.366 TL.

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Altın piyasasında sert yükseliş! İşte 19 Temmuz 2025 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve tam altın ne kadar oldu? - Resim: 12

ONS ALTIN 3.350 DOLAR

Uluslararası piyasada ons altın 3.350 dolara kadar yükseldi. Bu da iç piyasada altın fiyatlarını doğrudan etkiledi.

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Altın piyasasında sert yükseliş! İşte 19 Temmuz 2025 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve tam altın ne kadar oldu? - Resim: 13

ONS ALTIN / TL KARŞILIĞI 135.537 TL

Altının ons bazında TL karşılığı 135.537 TL’ye yükseldi. Bu seviye, altın yatırımcılarının dikkatini çekiyor.

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