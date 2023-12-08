Altın Uçuşta! Altın Fiyatları Yükseliyor Mu? 8 Aralık 2023 Günü Altın Alış ve Satış Fiyatları!

Altın fiyatları anlık olarak değişmeye devam ediyor. Peki güncel altın fiyatları kaç TL'den değer buldu? Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi? 8 Aralık 2023 Cuma günü altın alış ve satış fiyatları kaç TL oldu? İşte güncel alış ve satış fiyatları...

Altın Uçuşta! Altın Fiyatları Yükseliyor Mu? 8 Aralık 2023 Günü Altın Alış ve Satış Fiyatları!
Son Güncelleme:

Altın geleneksel bir süs aracı olarak ve yatırım aracı olarak altın en fazla tercih edilen türlerden biridir. bu nedenle çoğu insan yatırımlarını altın üzerinden yapmayı düşünebilir. Peki altın fiyatları nasıl değişti? Fiyatları anlık olarak değişen altının güncel alış ve satış değerleri haberimizde. 

Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın Kasım günü alış fiyatını 1888.60 TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1888.73 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 12208.23 TL, satış fiyatı da 12402.39 TL’dir.

Altın Uçuşta! Altın Fiyatları Yükseliyor Mu? 8 Aralık 2023 Günü Altın Alış ve Satış Fiyatları! - Resim : 1

8 ARALIK 2023 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

GRAM ALTIN
Alış Fiyatı: 1888.60
Satış Fiyatı: 1888.73

ÇEYREK ALTIN
Alış Fiyatı: 3060.97
Satış Fiyatı: 3110.2

YARIM ALTIN
Alış Fiyatı: 6122.85
Satış Fiyatı: 6228.97

TAM ALTIN
Alış Fiyatı: 12208.23 
Satış Fiyatı: 12402.39

CUMHURİYET ALTINI
Alış Fiyatı: 12490.30
Satış Fiyatı: 12704.15

ATA ALTIN
Alış Fiyatı: 12486.23
Satış Fiyatı: 12707.06

GREMSE ALTIN
Alış Fiyatı: 30328.83
Satış Fiyatı: 30911.23

# altın fiyatları # çeyrek altın kaç para # altın kaç tl
Çok Okunanlar
İSKİ İstanbul'un Barajlarının Doluluk Oranlarını Duyurdu! İşte Güncel Doluluk Oranları....
İSKİ İstanbul'un Barajlarının Doluluk Oranlarını Duyurdu! İşte Güncel Doluluk Oranları....
İstanbul'daki Su Kesintileri Saat kaça Kadar Devam Edecek? 8 Aralık Su Kesintileri...
İstanbul'daki Su Kesintileri Saat kaça Kadar Devam Edecek? 8 Aralık Su Kesintileri...
Bugün Nerede Deprem Oldu? AFAD ve Kandilli Kaydetti
Bugün Nerede Deprem Oldu? AFAD ve Kandilli Kaydetti
Dışarıda Plan Yapmayın! Meteoroloji Neredeyse Tüm Ülkeyi Uyardı!
Dışarıda Plan Yapmayın! Meteoroloji Neredeyse Tüm Ülkeyi Uyardı!
Altın Uçuşta! Altın Fiyatları Yükseliyor Mu?
Altın Uçuşta! Altın Fiyatları Yükseliyor Mu?
Öne Çıkanlar "Tayyip Bey sıradan biri değil, yakında önemli şeyler olacak" - Prof.Dr.Emin Gürses - Kıvanç Özdal "Tayyip Bey sıradan biri değil, yakında önemli şeyler olacak" - Prof.Dr.Emin Gürses - Kıvanç Özdal Türkiye ve Yunanistan Arasında Tarihi Adım! Türkiye ve Yunanistan Arasında Tarihi Adım!