Altın Uçuşta! Altın Fiyatları Yükseliyor Mu? 8 Aralık 2023 Günü Altın Alış ve Satış Fiyatları!
Altın fiyatları anlık olarak değişmeye devam ediyor. Peki güncel altın fiyatları kaç TL'den değer buldu? Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi? 8 Aralık 2023 Cuma günü altın alış ve satış fiyatları kaç TL oldu? İşte güncel alış ve satış fiyatları...
Altın geleneksel bir süs aracı olarak ve yatırım aracı olarak altın en fazla tercih edilen türlerden biridir. bu nedenle çoğu insan yatırımlarını altın üzerinden yapmayı düşünebilir. Peki altın fiyatları nasıl değişti? Fiyatları anlık olarak değişen altının güncel alış ve satış değerleri haberimizde.
Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın Kasım günü alış fiyatını 1888.60 TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1888.73 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 12208.23 TL, satış fiyatı da 12402.39 TL’dir.
8 ARALIK 2023 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI
GRAM ALTIN
Alış Fiyatı: 1888.60
Satış Fiyatı: 1888.73
ÇEYREK ALTIN
Alış Fiyatı: 3060.97
Satış Fiyatı: 3110.2
YARIM ALTIN
Alış Fiyatı: 6122.85
Satış Fiyatı: 6228.97
TAM ALTIN
Alış Fiyatı: 12208.23
Satış Fiyatı: 12402.39
CUMHURİYET ALTINI
Alış Fiyatı: 12490.30
Satış Fiyatı: 12704.15
ATA ALTIN
Alış Fiyatı: 12486.23
Satış Fiyatı: 12707.06
GREMSE ALTIN
Alış Fiyatı: 30328.83
Satış Fiyatı: 30911.23