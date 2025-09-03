Altın ve gümüş rekor kırdı! İslam Memiş’ten yatırımcılara kritik uyarı
Altın ve gümüş rekor kırarken ünlü ekonomist İslam Memiş, sosyal medya kanalında yeni tahminini duyurdu. Memiş, kasım ayına kadar ellerdeki altının tutulması gerektiğini söyleyerek yatırımcıları uyardı.
ALTIN VE GÜMÜŞ REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRDI
Altın ve gümüş piyasasında rekor seviyeler görüldü.
Altının ons fiyatı 3500 doları aşarak yeni bir rekor kırarken, gümüş 40 dolar seviyesini geçerek 14 yılın zirvesine ulaştı.
2011’den bu yana en yüksek rakam olan 40,72 dolar test edildi.
BORSA İSTANBUL’DA SERT DÜŞÜŞ
İslam Memiş, iç siyasetteki gelişmelerin piyasaları etkilediğini söyledi.
CHP Kurultayı’nın iptal edilmesinin ardından Borsa İstanbul yüzde 5,41 değer kaybetti.
Memiş, yaklaşık bir aydır düşüş uyarısı yaptığını ve endeks tarafında dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.
MEMİŞ’TEN BORSA İÇİN YIL SONU BEKLENTİSİ
Ünlü ekonomist, Borsa İstanbul’da yıl sonuna kadar yükseliş beklediğini açıkladı.
“Borsayı beklemeye devam ediyorum. Uyarılarımı anımsatmak isterim” ifadelerini kullanan Memiş, düşüşlere rağmen piyasaların toparlanacağı görüşünü paylaştı.
ONS ALTINDA REKOR DENEMESİ
İslam Memiş, uluslararası piyasalarda ons altının rekor denemesi yaptığını belirtti.
SABIRLI OLUN
Ancak elinde altın bulunduran yatırımcılar için bu yükselişlerin tek başına anlam ifade etmediğini söyleyerek, sabırlı olunması gerektiğini vurguladı.
YATIRIMCILARA KASIM UYARISI
Memiş, yatırımcıların dikkatini kasım ayına çekti.
“Sizin için ifade eden şey rakam değil. Kasım ayına kadar elinizdeki malları tutmanız” diyen Memiş, kısa vadeli hareketlere karşı uyardı.
BU HAFTA ALTIN ALMAYIN UYARISI
İslam Memiş’in son değerlendirmesi yatırımcıları şaşırttı.
“Bu hafta altın ve gümüş almak için iyi bir hafta değil” diyen uzman, yeni girişlerin riskli olduğuna dikkat çekti.