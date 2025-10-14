Altın ve gümüşte tehlike çanları! İslam Memiş’ten flaş uyarı: Milyonlarca yatırımcı zarar edebilir
Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Piyasaları değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “Manipülasyon fiyatlaması içindeyiz, bu yükseliş birçok yatırımcının canını yakabilir” dedi.
Piyasadaki yükseliş devam ederken yatırımcıların gözü gram altın fiyatlarında. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, canlı yayında altın fiyatlarının seyrini değerlendirerek yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu.
“Dünyadaki bütün yatırımcılar panik alımlarıyla altına yöneliyor. Savaş olacak, kriz şiddetlenecek algısı fiyatları yukarı taşıyor” dedi.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “Özellikle altın, gümüş, platin, paladyum gibi değerli metaller zincirlerini kırdı. Dolardan bağımsız şekilde 8 haftadır her gün yeni rekor denemesi yapıyor” ifadelerini kullandı.
Memiş açıklamasında, “Altın her gün yeni bir rekor denemesi yapıyor. 4 bin 165 dolar seviyesindeyiz. Gram altın 5 bin 779–5 bin 780 lira aralığında. Gümüşte 72, ons tarafında 53 dolar seviyeleri görülüyor. Artık hedef veremiyoruz, çünkü altına 4 bin 200 dolar diyemiyoruz” dedi.
Uzman, “Bugüne kadar teknik olarak okunan bir piyasa vardı. Ancak son bir aydır teknik olarak öngörülemeyen, mantıkla açıklanamayan bir fiyatlama var. Yıl sonu için 3 bin 500–3 bin 750 dolar arası bekliyorduk ama 4 bin 170 doları konuşur hale geldik” diye konuştu.
İslam Memiş, “Savaş yok, ekonomik veri yok ama bu kadar agresif yükseliş var. Bu, manipülasyon fiyatlamasının içinden geçtiğimizi gösteriyor. Önümüzdeki aylarda bu rüzgâr tersine dönecek mi göreceğiz” dedi.
“Altın ve gümüş fiyatlarında 8 haftadır teknik düzeltme olmadan yükseliş sürüyor” diyen Memiş, “Dolar karşısındaki tüm varlıklar teknik olarak düzeltmeye muhtaç. Bir hafta, iki hafta ya da bir ay içinde mutlaka geri dönüş olacaktır” ifadelerini kullandı.
Memiş, yatırımcılara soğukkanlılık çağrısında bulunarak, “Alım yapanlar temkinli olmalı, elinde altın bulunduranlar ise ihtiyacı yoksa beklemeli. Bu agresif yükseliş 2026 yılında da sürebilir” dedi.
Uzman isim, “Ons altında 5 bin dolar, gram altında 7 bin–7 bin 500 lira artık hedef konumunda. 2026 için 6 bin 350 ve 6 bin 500 lira hedeflerimiz vardı, ancak bu seviyelerin de aşılabileceği görülüyor” dedi.
Memiş, “Vatandaşlarımız, yıl sonuna kadar manipülasyon piyasası içinde olduklarını bilmeli. Herkes varlıklarına sahip çıkmalı” dedi.
“Uzun vadeli yatırımcı olun, kısa vadeli işlem yapmayın. Kaldıraçlı işlem yapmayın. Fiyata değil, miktara odaklanın. Bundan sonra manipülasyon piyasası birçok yatırımcının canını yakabilir” diyerek uyarısını yineledi.