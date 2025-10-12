Altın yatırımcıları dikkat! İslam Memiş uyardı: Niye ısrarla gram altın alıyorsunuz?
Finans uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarının yüksek olduğunu belirterek yatırımcıları dikkatli olmaya çağırdı. “Yatırımcıların kendini koruması gereken bir sürece girdik” diyen Memiş, fiziki altın alımını önerdi.
Rekorlar kıran altındaki yükseliş hız keserken, sektördeki farklı beklentiler vatandaşları alım konusunda tereddütte bıraktı. Altın konusunda uzman finansçı İslam Memiş, fiyatların şu anda çok yüksek olduğunu belirterek alım için düzeltmenin beklenmesi gerektiğini söyledi.
Memiş, “Bu vereceğim cevaba ekonomi yönetimi çok kızıyor ama ben fiziki altından tarafım her zaman. Vatandaşa fiziki altın almalarını öneriyorum. Ama ekonomi yönetimi yastık altı birikimlerine kızıyor. ‘Devlete bir katkısı yok’ diyor. ‘Niye alıyorsunuz’ diyor. ‘Enflasyona sebep’ diyor Merkez Bankası Başkanı. Ve dolayısıyla zıt görüşlerdeyiz. Yani siz Merkez Bankası olarak altın stokluyorsunuz millet niye stoklamasın.” ifadelerini kullandı.
“ARTIK FİLMİN RENGİ NETLEŞTİ”
Memiş, fiyatlardaki düzeltmelerin alım fırsatı olduğunu söyledi.
“Kripto para piyasasında yaşanan sert düşüşleri gördükten sonra bu piyasanın savaş fiyatlaması içerisinde değil, bir manipülasyon fiyatlaması içerisinde olduğunu gördük. Yani burada kazanan sistem, kaybeden yatırımcılar. Artık filmin rengi netleşti bundan sonraki süreçlerde” dedi.
Altının ons fiyatında aşağıda 3.900 dolar, 3.800 dolar, devamında 3.720 dolar gibi destek seviyeleri olduğunu belirten Memiş, çeşitli bahanelerle bu seviyelerin mutlaka piyasalarda görüleceğini kaydetti.
İŞÇİLİKLER YÜKSELDİ
Memiş, piyasalarda panik dönemlerinde artan işçiliklere de dikkat çekti:
“Geçen hafta Kapalıçarşı piyasasında bir kilogram külçeye 11.500 dolar işçilik geldi. Bir kilo altını diğer ülkelere göre 11.500 dolara daha pahalıya satın aldık.”
“YATIRIMCILAR KENDİNİ KORUMALI”
Finans uzmanı, “Bir bakacağız, bir hafta boyunca sert yükselişler, bir bakacağız sert düşüşler görülecek. Bütün yatırım araçlarında böyle olacak. O yüzden yatırımcıların mutlaka kendini koruması gereken bir sürece girdik” diyerek yatırımcıları uyardı.
İslam Memiş, mevcut fiyatlardan alım yapmayacağını, piyasanın sakinleşmesini beklemeyi tercih ettiğini belirtti.
“Şimdi talep yoğun, insanlar işçiliğe bakmıyor, fiyata bakmıyor altın almaya çalışıyor. Ben şunu sorguluyorum. Niye ısrarla gram altın alıyorsunuz? Neden çeyrek altın almıyorsunuz? Darphanede üretilen çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altınında işçilik yok, gram altında işçilik var.” dedi.
