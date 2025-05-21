Altın yatırımcısına kritik çağrı: Ev ya da araba alacaklar dikkat!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, TGRT Haber canlı yayınında altın piyasalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Memiş, özellikle ev ya da araba almak için altın biriktirenlere dikkat çekici uyarılarda bulundu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Altın yatırımcısına kritik çağrı: Ev ya da araba alacaklar dikkat! - Resim: 1

“Altın bozdurmak için acele etmeyin”

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Altın yatırımcısına kritik çağrı: Ev ya da araba alacaklar dikkat! - Resim: 2

Altın yatırımcılarının yılın ikinci yarısında yüksek kazanç beklememesi gerektiğini vurgulayan Memiş, "Üçüncü bir dalga bekliyoruz. Dün ons altın 3.250 doları, gram altın ise 4.160 lirayı gördü. 

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Altın yatırımcısına kritik çağrı: Ev ya da araba alacaklar dikkat! - Resim: 3

Ancak panik yapmaya gerek yok. Üçüncü dalış süreci sona ermeden yeni pozisyon alınmamalı" dedi.

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Altın yatırımcısına kritik çağrı: Ev ya da araba alacaklar dikkat! - Resim: 4

“Son alım fırsatları kapıda”

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Altın yatırımcısına kritik çağrı: Ev ya da araba alacaklar dikkat! - Resim: 5

Memiş, kısa vadede ons altında 3.100 doların, gram altında ise 4.000 liranın altına inişlerin yaşanabileceğini söyledi. Bu seviyelerin yılın son alım fırsatı olduğunu belirten Memiş, "Bu fırsatlardan sonra altın yeniden yükselişe geçebilir" ifadelerini kullandı.

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Altın yatırımcısına kritik çağrı: Ev ya da araba alacaklar dikkat! - Resim: 6

“Panik yapmayan kazandı”

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Altın yatırımcısına kritik çağrı: Ev ya da araba alacaklar dikkat! - Resim: 7

Nisan ayında altının zirve seviyeleri gördüğünü hatırlatan Memiş, "Gram altında 4.350 lira, ons altında 3.500 dolar seviyesi görülmüştü. Panik yapmayan, sabreden yatırımcılar kazandı. 

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Altın yatırımcısına kritik çağrı: Ev ya da araba alacaklar dikkat! - Resim: 8

Geçen hafta gram altın 3.968 liraya, ons altın 3.120 dolara kadar gerilemişti. Bekleyen yatırımcı kazandı" dedi.

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Altın yatırımcısına kritik çağrı: Ev ya da araba alacaklar dikkat! - Resim: 9

“Altınla ev veya araba almak isteyenler dikkat”

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Altın yatırımcısına kritik çağrı: Ev ya da araba alacaklar dikkat! - Resim: 10

Altını ev ya da araba almak için biriktirenleri uyaran Memiş, şu ifadeleri kullandı:

“Altın, yılın ikinci yarısında bu kadar kazandırmayabilir. Hedefimiz gram altında 4.500 lira, ons altında ise 3.500 dolar seviyesi. 

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Altın yatırımcısına kritik çağrı: Ev ya da araba alacaklar dikkat! - Resim: 11

Maksimum 4.750 lira görülebilir. 2026 için gram altında 6.000 lira hedefimiz var. Eğer altın satış fırsatını kaçırdıysanız, kararlarınızı yeniden gözden geçirmeniz gerekebilir. 

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Altın yatırımcısına kritik çağrı: Ev ya da araba alacaklar dikkat! - Resim: 12

Önümüzdeki süreçte Bitcoin, gümüş gibi farklı yatırım araçlarının öne çıkacağı bir dönem bizi bekliyor.”

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Altın yatırımcısına kritik çağrı: Ev ya da araba alacaklar dikkat! - Resim: 13

Altın piyasasında hareketlilik devam ederken, işte güncel fiyatlar:

Gram altın satış fiyatı: 4.132,22 TL

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Altın yatırımcısına kritik çağrı: Ev ya da araba alacaklar dikkat! - Resim: 14

Çeyrek altın satış fiyatı: 6.822,00 TL

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Altın yatırımcısına kritik çağrı: Ev ya da araba alacaklar dikkat! - Resim: 15

 Yarım altın satış fiyatı: 13.644,00 TL

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Altın yatırımcısına kritik çağrı: Ev ya da araba alacaklar dikkat! - Resim: 16

Tam altın satış fiyatı: 27.027,70 TL

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Altın yatırımcısına kritik çağrı: Ev ya da araba alacaklar dikkat! - Resim: 17

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 27.163,00 TL

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