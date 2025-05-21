Altın yatırımcısına kritik çağrı: Ev ya da araba alacaklar dikkat!
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, TGRT Haber canlı yayınında altın piyasalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Memiş, özellikle ev ya da araba almak için altın biriktirenlere dikkat çekici uyarılarda bulundu.
“Altın bozdurmak için acele etmeyin”
Altın yatırımcılarının yılın ikinci yarısında yüksek kazanç beklememesi gerektiğini vurgulayan Memiş, "Üçüncü bir dalga bekliyoruz. Dün ons altın 3.250 doları, gram altın ise 4.160 lirayı gördü.
Ancak panik yapmaya gerek yok. Üçüncü dalış süreci sona ermeden yeni pozisyon alınmamalı" dedi.
“Son alım fırsatları kapıda”
Memiş, kısa vadede ons altında 3.100 doların, gram altında ise 4.000 liranın altına inişlerin yaşanabileceğini söyledi. Bu seviyelerin yılın son alım fırsatı olduğunu belirten Memiş, "Bu fırsatlardan sonra altın yeniden yükselişe geçebilir" ifadelerini kullandı.
“Panik yapmayan kazandı”
Nisan ayında altının zirve seviyeleri gördüğünü hatırlatan Memiş, "Gram altında 4.350 lira, ons altında 3.500 dolar seviyesi görülmüştü. Panik yapmayan, sabreden yatırımcılar kazandı.
Geçen hafta gram altın 3.968 liraya, ons altın 3.120 dolara kadar gerilemişti. Bekleyen yatırımcı kazandı" dedi.
“Altınla ev veya araba almak isteyenler dikkat”
Altını ev ya da araba almak için biriktirenleri uyaran Memiş, şu ifadeleri kullandı:
“Altın, yılın ikinci yarısında bu kadar kazandırmayabilir. Hedefimiz gram altında 4.500 lira, ons altında ise 3.500 dolar seviyesi.
Maksimum 4.750 lira görülebilir. 2026 için gram altında 6.000 lira hedefimiz var. Eğer altın satış fırsatını kaçırdıysanız, kararlarınızı yeniden gözden geçirmeniz gerekebilir.
Önümüzdeki süreçte Bitcoin, gümüş gibi farklı yatırım araçlarının öne çıkacağı bir dönem bizi bekliyor.”
Altın piyasasında hareketlilik devam ederken, işte güncel fiyatlar:
Gram altın satış fiyatı: 4.132,22 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 6.822,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 13.644,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 27.027,70 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 27.163,00 TL