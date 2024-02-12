Altın yükseldi! Bakın altının kilogram fiyatı ne kadar oldu

Altın fiyatları yükseldi! Bakın altının kilogram fiyatı Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) ne kadar oldu, işte yanıtı...

Altın yükseldi! Bakın altının kilogram fiyatı ne kadar oldu
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 57 bin 500 liraya yükseldi. Altın piyasasında en düşük 1 milyon 976 bin lira, en yüksek 2 milyon 63 bin 499 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 3,6 artışla 2 milyon 57 bin 500 liraya çıktı. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 1 milyon 986 bin liradan tamamlamıştı.

ALTIN YÜKSELDİ

Altın yükseldi! Bakın altının kilogram fiyatı ne kadar oldu - Resim : 1

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 321 milyon 99 bin 998,26 lira, işlem miktarı ise 1.155,07 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 461 milyon 94 bin 162,36 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar, Özak Kıymetli Madenler, INTL HTM Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Zirve Kıymetli Madenler ile İstanbul Altın Rafinerisi olarak sıralandı.

Altın yükseldi! Bakın altının kilogram fiyatı ne kadar oldu - Resim : 2

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

    STANDART TL/KG DOLAR/ONS
  Önceki Kapanış 1.986.000,00 2.092,00
  En Düşük 1.976.000,00 2.002,00
  En Yüksek 2.063.499,00 2.090,00
  Kapanış 2.057.500,00 2.002,00
  Ağırlıklı Ortalama 2.005.510,12 2.043,93
  Toplam İşlem Hacmi (TL) 2.321.099.998,26  
  Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.155,07  
  Toplam İşlem Adedi 70  
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Kaynak: Anadolu Ajansı

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