Altında düşüş devam edecek mi? Uzman 'Tekrardan yeni yükselişler beklemekteyiz' diyerek uyardı
Altın son günlerde rekor düşüşler yaşarken yatırımcılar yön arayışına girdi. Uzman isim, “panik satışı yapmayın” diyerek kısa vadede düşüşün, uzun vadede yükselişin sinyalini verdi.
💰 ALTINDA SERT DÜŞÜŞ YAŞANDI
Altın piyasasında hareketlilik devam ediyor. Son günlerde yüzde 6 değer kaybeden altın, yatırımcısını tedirgin etti.
Serbest piyasada gram altın 6.200 liradan 5.800 liraya kadar geriledi. Uzmanlara göre bu düşüşün ardında, ABD–Çin ticaret görüşmeleri ve küresel satış baskısı etkili oldu.
📉 “BİR MİKTAR DAHA DÜŞÜŞ OLABİLİR”
Altın ve para piyasaları uzmanı Nasri Amcalar, TGRT Haber’de yaptığı değerlendirmede,
“Bir miktar daha düşüş söz konusu olabilir. Eğer olumlu haberler gelmeye devam ederse kâr satışı sürebilir.”
dedi.
Uzman, ons altında 4000 dolar altına sarkma ihtimaline dikkat çekti.
⚠️ “PANİK SATIŞI YAPMAYIN”
Amcalar, yatırımcılara “panik satışı yapmayın” çağrısında bulundu.
“Bu düşüşleri bir panik olarak görmeyin. Orta ve uzun vadede yeniden yükseliş bekliyoruz.”
ifadelerini kullandı.
Uzman, ABD Merkez Bankası (FED)’in yıl içinde iki faiz indirimi daha yapmasının altını yeniden yukarı taşıyabileceğini belirtti.
🪙 “BU DÜŞÜŞ ALIM FIRSATI OLABİLİR”
Kısa vadede düşüşler yaşansa da, orta vadede altın fiyatları yeniden toparlanabilir.
“Faiz indirimleri ons altın fiyatını tekrar yukarı taşıyacaktır. Şu anda satmak yerine, fırsata çevirmek gerek.” diyerek yatırımcıların uzun vadeli düşünmesi gerektiğini vurguladı.