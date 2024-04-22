Altını olanlar dikkat! Fırsat alımda mı satımda mı?
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları sonrası ons altının da yükselmesiyle birlikte gram altın ve çeyrek fiyatları yükselişe geçti. Peki altında fırsat yatırımda mı satımda mı? İşte detaylar...
Editör: Yağmur Biçen
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Ramazan Bayramı'nda da yükselişini sürdüren altın ivmesini bozmadı. Altın piyasası yükseliş ivmesini sürdürdü.
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları sonrası ons altının da yükselmesiyle birlikte gram altın ve çeyrek fiyatları yükselişe geçti.
Peş peşe rekorlar kıran ons ve gram altın pazartesi günü kaç liradan satılıyor? Yeni rekorlar peş peşe gelecek mi derken altın düşüşe geçti. Peki altın yatırımcıları için bu yeni bir fırsat mı?
Gram altın dün piyasalarda 2.499,53 TL'den, çeyrek altın 4.338 TL'den, yarım altın ise 8.886 TL'den kapanış yaptı.
22 NİSAN 2024 DOLAR, EURO VE STERLİN KAPALIÇARŞI'DA NE KADAR?
Dolar alış satış : 32.4190 TL / 32.6220 TL
Euro alış satış: 34.3810 TL / 34.7710 TL
Sterlin alış satış: 39.7270 TL / 40.3250 TL