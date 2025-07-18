Bugün altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, Cumhuriyet altını fiyatları
Altın fiyatları 18 Temmuz 2025 Cuma sabahı güncellendi. Ons altın düşerken gram altın 4 bin 323 TL’den işlem görüyor. İşte alış-satış rakamlarıyla çeyrek, Cumhuriyet, tam, yarım, ata ve bilezik fiyatları...
14 AYAR BİLEZİK (GRAM)
Alış: 2.358,85 TL
Satış: 3.326,60 TL
Düğün alışverişlerinin gözdesi olan 14 ayar bilezik fiyatları da değişim gösteriyor.
22 AYAR BİLEZİK (GRAM)
Alış: 3.928,63 TL
Satış: 4.146,19 TL
22 ayar bilezikte güncel fiyatlar, kuyumcularda yoğun şekilde takip ediliyor.
GRAM ALTIN
Alış: 4.323,20 TL
Satış: 4.323,68 TL
Gram altın haftanın son işlem gününde sınırlı düşüşle işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN
Alış: 6.917,13 TL
Satış: 7.069,23 TL
Çeyrek altın, yatırımcılar tarafından en çok tercih edilenler arasında yer almaya devam ediyor.
TAM ALTIN
Alış: 28.076,00 TL
Satış: 28.330,00 TL
Tam altın, yüksek tutarda yatırım yapanların ilgisini sürdürüyor.
ONS ALTIN
Alış: 3.338,25 TL
Satış: 3.339,69 TL
ABD Başkanı Trump’ın açıklamaları sonrası Fed'e yönelik endişeler ons altını baskıladı.
YARIM ALTIN
Alış: 13.794,53 TL
Satış: 14.141,87 TL
Yarım altında da benzer şekilde hafif düşüş dikkat çekiyor.
ATA ALTIN
Alış: 28.458,31 TL
Satış: 29.176,37 TL
Ata altın fiyatları da haftayı düşüş eğiliminde kapatıyor.
ZİYNET ALTINI
Alış: 27.675,55 TL
Satış: 28.197,25 TL
Ziynet altın, düğün sezonunun vazgeçilmezlerinden olmaya devam ediyor.
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 27.668,52 TL
Satış: 28.190,43 TL
Cumhuriyet altını geleneksel yatırım araçlarından biri olarak öne çıkıyor.