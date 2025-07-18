Bugün altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, Cumhuriyet altını fiyatları

Altın fiyatları 18 Temmuz 2025 Cuma sabahı güncellendi. Ons altın düşerken gram altın 4 bin 323 TL’den işlem görüyor. İşte alış-satış rakamlarıyla çeyrek, Cumhuriyet, tam, yarım, ata ve bilezik fiyatları...

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:
Bugün altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, Cumhuriyet altını fiyatları - Resim: 1

14 AYAR BİLEZİK (GRAM)

Alış: 2.358,85 TL
Satış: 3.326,60 TL

Düğün alışverişlerinin gözdesi olan 14 ayar bilezik fiyatları da değişim gösteriyor.

1 10
Bugün altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, Cumhuriyet altını fiyatları - Resim: 2

22 AYAR BİLEZİK (GRAM)

Alış: 3.928,63 TL
Satış: 4.146,19 TL

22 ayar bilezikte güncel fiyatlar, kuyumcularda yoğun şekilde takip ediliyor.

2 10
Bugün altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, Cumhuriyet altını fiyatları - Resim: 3

GRAM ALTIN

Alış: 4.323,20 TL
Satış: 4.323,68 TL

Gram altın haftanın son işlem gününde sınırlı düşüşle işlem görüyor.

3 10
Bugün altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, Cumhuriyet altını fiyatları - Resim: 4

ÇEYREK ALTIN

Alış: 6.917,13 TL
Satış: 7.069,23 TL

Çeyrek altın, yatırımcılar tarafından en çok tercih edilenler arasında yer almaya devam ediyor.

4 10
Bugün altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, Cumhuriyet altını fiyatları - Resim: 5

TAM ALTIN

Alış: 28.076,00 TL
Satış: 28.330,00 TL

Tam altın, yüksek tutarda yatırım yapanların ilgisini sürdürüyor.

5 10
Bugün altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, Cumhuriyet altını fiyatları - Resim: 6

ONS ALTIN

Alış: 3.338,25 TL
Satış: 3.339,69 TL

ABD Başkanı Trump’ın açıklamaları sonrası Fed'e yönelik endişeler ons altını baskıladı.

6 10
Bugün altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, Cumhuriyet altını fiyatları - Resim: 7

YARIM ALTIN

Alış: 13.794,53 TL
Satış: 14.141,87 TL

Yarım altında da benzer şekilde hafif düşüş dikkat çekiyor.

7 10
Bugün altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, Cumhuriyet altını fiyatları - Resim: 8

ATA ALTIN

Alış: 28.458,31 TL
Satış: 29.176,37 TL

Ata altın fiyatları da haftayı düşüş eğiliminde kapatıyor.

8 10
Bugün altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, Cumhuriyet altını fiyatları - Resim: 9

ZİYNET ALTINI

Alış: 27.675,55 TL
Satış: 28.197,25 TL

Ziynet altın, düğün sezonunun vazgeçilmezlerinden olmaya devam ediyor.

9 10
Bugün altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, Cumhuriyet altını fiyatları - Resim: 10

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 27.668,52 TL
Satış: 28.190,43 TL

Cumhuriyet altını geleneksel yatırım araçlarından biri olarak öne çıkıyor.

10 10
Altın çeyrek altın gram altın altın fiyatı yarım altın yarım altın ne kadar Cumhuriyet altını altın fiyatları altın ne kadar