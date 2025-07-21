Bugün altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, Cumhuriyet altını fiyatları
Yeni haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları yükselişini sürdürdü. Gram, çeyrek, tam, bilezik ve ata altın ne kadar oldu? İşte 21 Temmuz 2025 Pazartesi gününe ait güncel alış-satış fiyatları...
14 AYAR BİLEZİK FİYATLARI
Alış: 2.376,77 TL
Satış: 3.335,92 TL
22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI
Alış: 3.957,75 TL
Satış: 4.159,81 TL
GRAM ALTIN NE KADAR?
Altın yatırımcılarının yakından takip ettiği gram altın, haftaya yükselişle başladı.
Alış: 4.358,71 TL
Satış: 4.359,20 TL
ÇEYREK ALTINDA SON DURUM
Alış: 6.973,93 TL
Satış: 7.127,29 TL
YARIM ALTIN KAÇ TL? 21 TEMMUZ 2025
Yatırımcılar tarafından sıkça tercih edilen yarım altın fiyatlarında da artış görüldü.
Alış: 13.903,94 TL
Satış: 14.254,29 TL
TAM ALTINDA ARTIŞ SÜRÜYOR
Alış: 28.283,00 TL
Satış: 28.422,00 TL
ONS ALTIN NE KADAR?
Alış–Satış: 3.352 $
TL Karşılığı: 3.354 ₺
ATA ALTIN KAÇ OLDU?
Alış: 28.671,30 TL
Satış: 29.387,36 TL
ZİYNET ALTINI NE KADAR OLDU?
Ziynet altını da altın piyasasında yatırımcılar tarafından yakından takip edilen ürünlerden biri.
Alış: 27.895,06 TL
Satış: 28.421,39 TL
CUMHURİYET ALTINI GÜNCEL FİYATI
Alış: 27.895,72 TL
Satış: 28.421,98 TL
GREMSE ALTIN NE KADAR?
Geniş ve ağır yapısıyla bilinen gremse altın fiyatları da güncellendi.
Alış: 70.449 TL
Satış: 70.948 TL