Bugün altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, Cumhuriyet altını fiyatları

Yeni haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları yükselişini sürdürdü. Gram, çeyrek, tam, bilezik ve ata altın ne kadar oldu? İşte 21 Temmuz 2025 Pazartesi gününe ait güncel alış-satış fiyatları...

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
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Bugün altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, Cumhuriyet altını fiyatları - Resim: 1

14 AYAR BİLEZİK FİYATLARI

Alış: 2.376,77 TL
Satış: 3.335,92 TL

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Bugün altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, Cumhuriyet altını fiyatları - Resim: 2

22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI

Alış: 3.957,75 TL
Satış: 4.159,81 TL

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Bugün altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, Cumhuriyet altını fiyatları - Resim: 3

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın yatırımcılarının yakından takip ettiği gram altın, haftaya yükselişle başladı.

Alış: 4.358,71 TL
Satış: 4.359,20 TL

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Bugün altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, Cumhuriyet altını fiyatları - Resim: 4

ÇEYREK ALTINDA SON DURUM

Alış: 6.973,93 TL
Satış: 7.127,29 TL

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Bugün altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, Cumhuriyet altını fiyatları - Resim: 5

YARIM ALTIN KAÇ TL? 21 TEMMUZ 2025

Yatırımcılar tarafından sıkça tercih edilen yarım altın fiyatlarında da artış görüldü.

Alış: 13.903,94 TL
Satış: 14.254,29 TL

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Bugün altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, Cumhuriyet altını fiyatları - Resim: 6

TAM ALTINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Alış: 28.283,00 TL
Satış: 28.422,00 TL

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Bugün altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, Cumhuriyet altını fiyatları - Resim: 7

ONS ALTIN NE KADAR?

Alış–Satış: 3.352 $
TL Karşılığı: 3.354 ₺

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Bugün altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, Cumhuriyet altını fiyatları - Resim: 8

ATA ALTIN KAÇ OLDU?

Alış: 28.671,30 TL
Satış: 29.387,36 TL

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Bugün altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, Cumhuriyet altını fiyatları - Resim: 9

ZİYNET ALTINI NE KADAR OLDU?

Ziynet altını da altın piyasasında yatırımcılar tarafından yakından takip edilen ürünlerden biri.

Alış: 27.895,06 TL
Satış: 28.421,39 TL

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Bugün altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, Cumhuriyet altını fiyatları - Resim: 10

CUMHURİYET ALTINI GÜNCEL FİYATI

Alış: 27.895,72 TL
Satış: 28.421,98 TL

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Bugün altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, Cumhuriyet altını fiyatları - Resim: 11

GREMSE ALTIN NE KADAR?

Geniş ve ağır yapısıyla bilinen gremse altın fiyatları da güncellendi.

Alış: 70.449 TL
Satış: 70.948 TL

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