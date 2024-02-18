Gram altın 3 bin lira olacak! Açıklama geldi

Altın piyasaları hakkıda önemli açıklamalarda bulunan İslam Memiş gram altın 3 bin lira olacak dedi. Peki hangi tarihte? Bakın gram altın ne zaman 3 bin lira olacak...

Gram altın 3 bin lira olacak! Açıklama geldi
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Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın 3 bin lira olacak dedi. Altın hakkında açıklamalarda bulunan Memiş, yatırımcıların dikkatini çeken sözler söyledi. İşte İslam Memiş'in altın fiyatları hakkında yaptığı o yorum...

GRAM ALTIN 3 BİN LİRA OLACAK

Gram altın 3 bin lira olacak! Açıklama geldi - Resim : 1

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş konu hakkında şu sözleri söyledi:

"Dijital değerler 2.030, 2.020, 2.000 dolar seviyelerinin yanı sıra 2.050 dolar seviyesinin de altına düşecek. Bu bizim için alım fırsatı oluşturur. Düşüş elbette ki kalıcı değil. Bu yüzden değerlendirmelerin bu doğrultuda yapılması gerekiyor. Yılık ilk çeyrek diliminde 2 bin 150 TL, yaz aylarında 2 bin 500 ila 2 bin 700 TL, sene sonunda ise 3 bin TL olacak."
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