Güncel altın fiyatları 11 Ekim 2025: Gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını kaç TL oldu?
Altın piyasasında fiyatlar yeniden yükselişte. 11 Ekim 2025 Cumartesi günü gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet ve ata altının alış-satış fiyatları açıklandı.
Yayınlanma: Güncellenme:
GRAM ALTIN
🟡 Gram altın alış: 5.403,76 TL
🟡 Gram altın satış: 5.404,54 TL
ÇEYREK ALTIN
🟡 Çeyrek altın alış: 8.748,77 TL
🟡 Çeyrek altın satış: 8.895,67 TL
YARIM ALTIN
🟡 Yarım altın alış: 17.497,55 TL
🟡 Yarım altın satış: 17.818,38 TL
TAM ALTIN
🟡 Tam altın alış: 34.887,08 TL
🟡 Tam altın satış: 35.474,54 TL
ONS ALTIN
🟡 Ons altın alış: 4.018,32 $
🟡 Ons altın satış: 4.018,90 $
CUMHURİYET ALTINI
🟡 Cumhuriyet altını alış: 35.697,15 TL
🟡 Cumhuriyet altını satış: 36.339,76 TL
ATA ALTIN
🟡 Ata altın alış: 35.697,15 TL
🟡 Ata altın satış: 36.339,76 TL
🟡 Gremse altın alış: 89.238,42 TL
🟡 Gremse altın satış: 91.302,86 TL