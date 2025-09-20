Güncel altın fiyatları 20 Eylül 2025: Gram, çeyrek, tam altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları listesi güncellendi, işte güncel tablo

Yayınlanma: Güncellenme:
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

 20 Eylül 2025 itibariyle anlık kurlar aşağıda yer almaktadır. Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve diğer türlerde alış–satış rakamları…

GRAM ALTIN

Alış: 4.985,29 TL
Satış: 5.055,79 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış: 8.167 TL
Satış: 8.241 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 31.375,84 TL
Satış: 31.970,21 TL

TAM ALTIN

Alış: 32.567,00 TL
Satış: 32.860,00 TL

YARIM ALTIN

Alış: 15.638,90 TL
Satış: 16.034,14 TL

ZİYNET ALTINI

Alış: 31.375,84 TL
Satış: 31.970,21 TL

ATA ALTIN

Alış: 33.419 TL
Satış: 33.742 TL

14 AYAR BİLEZİK GRAMI

Alış: 2.745,79 TL
Satış: 3.776,44 TL

22 AYAR BİLEZİK GRAMI

Alış: 4.557,41 TL
Satış: 4.803,64 TL

GREMSE ALTIN

Alış: 81.117,00 TL
Satış: 81.961,00 TL

ALTIN/ONS (TL)

Alış: 152.464,00 TL
Satış: 152.844,00 TL

