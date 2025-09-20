Güncel altın fiyatları 20 Eylül 2025: Gram, çeyrek, tam altın ne kadar oldu?
Altın fiyatları listesi güncellendi, işte güncel tablo
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
20 Eylül 2025 itibariyle anlık kurlar aşağıda yer almaktadır. Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve diğer türlerde alış–satış rakamları…
GRAM ALTIN
Alış: 4.985,29 TL
Satış: 5.055,79 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 8.167 TL
Satış: 8.241 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 31.375,84 TL
Satış: 31.970,21 TL
TAM ALTIN
Alış: 32.567,00 TL
Satış: 32.860,00 TL
YARIM ALTIN
Alış: 15.638,90 TL
Satış: 16.034,14 TL
ZİYNET ALTINI
Alış: 31.375,84 TL
Satış: 31.970,21 TL
ATA ALTIN
Alış: 33.419 TL
Satış: 33.742 TL
14 AYAR BİLEZİK GRAMI
Alış: 2.745,79 TL
Satış: 3.776,44 TL
22 AYAR BİLEZİK GRAMI
Alış: 4.557,41 TL
Satış: 4.803,64 TL
GREMSE ALTIN
Alış: 81.117,00 TL
Satış: 81.961,00 TL
ALTIN/ONS (TL)
Alış: 152.464,00 TL
Satış: 152.844,00 TL