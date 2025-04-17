İslam Memiş duyurdu: Altında rüzgar tersine dönecek!

"2025 yılı için gram altında 4.500 TL, 2026 yılı içinse 6.000 TL hedeflerimizi defalarca dile getirdik. Burada önemli olan yatırımcının bu trene nerede bindiği. Geç binen zarar edebilir. Trump’ın Çin dışındaki ülkelerle vergi konularında anlaşma sağlayacağını düşünüyorum. Bu da ons altında geri çekilmelere yol açacaktır. Teknik olarak sert bir düşüş gerekiyor. Bu hafta ons altının aslında 3.150 dolar seviyesine çekilmesi gerekiyordu fakat üzerine 200 dolar daha koydu. Bu durum, balonun ne kadar şiştiğini ve patladığında ne denli sert olacağını gösteriyor. O nedenle yatırımcılar için temkinli olmakta büyük fayda var."