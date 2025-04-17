İslam Memiş duyurdu: Altında rüzgar tersine dönecek!
Ekonomist İslam Memiş, altın piyasasına ilişkin yaptığı değerlendirmede çarpıcı uyarılarda bulundu. Altın almak için doğru zamanın olmadığını vurgulayan Memiş, "Şişen balon sert bir şekilde patlayacak" diyerek yatırımcıları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Son dönemde yaşanan gelişmeler, "güvenli liman" olarak görülen altına olan ilgiyi artırdı. Gram altının 4 bin lirayı aşmasıyla birlikte vatandaşlar, bu seviyelerden alım yapmanın doğru olup olmadığını sorgulamaya başladı.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Memiş ise yükselişin sürdürülebilir olmadığını dile getirdi.
Altın fiyatlarında köpük oluştuğuna dikkat çeken Memiş, şu ifadeleri kullandı:
"Güvenli liman olan altına talep devam ediyor. Ancak altın, yıllık getirisini sadece 4,5 aylık sürede verdi. Bu da kar satışlarının her an yaşanabileceği bir ortam yarattı. Hızlı yükseliş, beraberinde köpük fiyatlamaları getirdi. Teknik açıdan altın, düzeltmeye ihtiyaç duyuyor.
Ons altında 3.500 dolar hedeflenebilir ancak aşağı yönlü ciddi boşluklar var ve bu alanların mutlaka dolması gerekiyor. Bu düzeltmenin, nisan ayının son haftasında ya da mayıs ayının ilk haftasında gerçekleşmesini bekliyorum."
Memiş, altın almayı düşünenlere de bekleme çağrısı yaptı:
"Yatırımcılarımız yükselen bir enstrümanın ardından 'keşke alsaydım' gibi pişmanlıklar yaşıyor. Oysa bu oldukça yanlış bir yaklaşım. Eğer bir yatırım aracı, değerinin çok üzerinde fiyatlanmışsa, bu ortamda kazanan satıcılar olur.
Bu nedenle alım yapacakların sessizce ve sabırla beklemeleri daha doğru olacaktır."
Geleceğe dair tahminlerini de paylaşan Memiş, teknik geri çekilmenin kaçınılmaz olduğunu belirtti:
"2025 yılı için gram altında 4.500 TL, 2026 yılı içinse 6.000 TL hedeflerimizi defalarca dile getirdik. Burada önemli olan yatırımcının bu trene nerede bindiği. Geç binen zarar edebilir. Trump’ın Çin dışındaki ülkelerle vergi konularında anlaşma sağlayacağını düşünüyorum. Bu da ons altında geri çekilmelere yol açacaktır. Teknik olarak sert bir düşüş gerekiyor. Bu hafta ons altının aslında 3.150 dolar seviyesine çekilmesi gerekiyordu fakat üzerine 200 dolar daha koydu. Bu durum, balonun ne kadar şiştiğini ve patladığında ne denli sert olacağını gösteriyor. O nedenle yatırımcılar için temkinli olmakta büyük fayda var."