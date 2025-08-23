İslam Memiş yeni hafta için açıkladı! Altın ve gümüşte düşüş sinyali
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın ve gümüşte geri çekilme ihtimaline dikkat çekti. Büyük bankaların tahminleri ise yatırımcıların odağında.
YATIRIM PİYASALARINDA HAREKETLİLİK
İslam Memiş, yeni haftanın kritik gelişmelere sahne olabileceğini söyledi.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, piyasalarla ilgili değerlendirmelerinde özellikle altın ve gümüşte geri çekilme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. Bu hareketliliğin sadece yatırımcıları değil, ev veya araç almayı planlayanları da etkileyebileceğini vurguladı.
ALTINDA BEKLENTİLER
İslam Memiş, gram ve ons altın ile gümüşte rakam verdi.
Memiş’in değerlendirmelerine göre:
Gram altın: 4.350 TL seviyesine düşebilir.
Ons altın: 3.250 dolar bandına çekilebilir.
Gram gümüş: 48 TL’ye gerileyebilir.
Ons gümüş: 36,80 dolar görülebilir.
GOLDMAN SACHS TAHMİNİ
ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, altın talebindeki güçlenme ve ETF girişleri nedeniyle 2025 sonu için 3.700 dolar/ons hedefi açıkladı.
Ayrıca 2026 ortasına kadar bu seviyenin aşılabileceğini ve Fed adımlarıyla altının 4.000 dolara çıkabileceğini değerlendirdi.
UBS BEKLENTİLERİ
UBS Global Wealth Management, altına olan ilginin artışıyla 2026 Mart için 3.600 dolar, Haziran ve Eylül 2026 için ise 3.700 dolar hedef fiyat açıkladı.
ETF talebindeki artış ve merkez bankalarının alımları, UBS’in tahminlerinde en önemli faktör oldu.
HSBC’NİN ÖNGÖRÜSÜ
HSBC, Nisan 2025 zirvesi sonrası altının momentum kaybettiğini belirtti. Yeni hedef olarak 2025 için 3.215 dolar, 2026 için 3.125 dolar öngördü.
Uzun vadede ise fiyatların 2.350 dolar seviyelerine gerileyebileceğini dile getirdi.
(Not: Yatırım tavsiyesi değildir.)