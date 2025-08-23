İslam Memiş yeni hafta için açıkladı! Altın ve gümüşte düşüş sinyali

YATIRIM PİYASALARINDA HAREKETLİLİK



İslam Memiş, yeni haftanın kritik gelişmelere sahne olabileceğini söyledi.



Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, piyasalarla ilgili değerlendirmelerinde özellikle altın ve gümüşte geri çekilme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. Bu hareketliliğin sadece yatırımcıları değil, ev veya araç almayı planlayanları da etkileyebileceğini vurguladı.





