İslam Memiş'ten altın için kritik uyarı: "Ezberler bozulacak!"

Finans analisti İslam Memiş, gram altın ve Bitcoin yatırımcılarını "tüm ezberler bozulacak" diyerek uyardı. Altın ve para piyasaları uzmanı, önümüzdeki günlerde piyasalarda hareketliliğin artacağını belirtti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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İslam Memiş'ten altın için kritik uyarı: "Ezberler bozulacak!" - Resim: 1

Memiş, bu akşam saat 22:00’de açıklanacak olan Fed faiz kararına dikkat çekerek, “Borsa, döviz, pariteler, değerli metaller ve Bitcoin'in bir bekleme modunda olduğunu gözlemliyoruz. 

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İslam Memiş'ten altın için kritik uyarı: "Ezberler bozulacak!" - Resim: 2

Piyasaların genel beklentisi, Fed’in faiz oranlarında değişikliğe gitmeyeceği yönünde. Şu an için piyasaların yüzde 98’i bu beklentiyi fiyatlamış durumda,” dedi.

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İslam Memiş'ten altın için kritik uyarı: "Ezberler bozulacak!" - Resim: 3

TV100'deki yazısında, Trump yönetimi için yüksek faiz ve güçlü doların zararlı olduğuna değinen Memiş, “Dolar endeksiyle birlikte diğer enstrümanların da değer kaybı yaşayabileceğini düşünüyorum. Yani, dolar endeksi ile dolar karşısındaki varlıkların beraber gerilemesi şaşırtıcı olmayacaktır.

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İslam Memiş'ten altın için kritik uyarı: "Ezberler bozulacak!" - Resim: 4

Ayrıca, Donald Trump’ın ek vergilerle ilgili vereceği mesajların, Fed tarafından nasıl yorumlanacağı da önemli olacak” şeklinde konuştu.

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İslam Memiş'ten altın için kritik uyarı: "Ezberler bozulacak!" - Resim: 5

Memiş sözlerini şöyle sürdürdü:

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İslam Memiş'ten altın için kritik uyarı: "Ezberler bozulacak!" - Resim: 6

“Artık tüm ezberlerin bozulacağı ve her ay farklı bir hikayenin konuşulacağı bir döneme giriyoruz. 

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İslam Memiş'ten altın için kritik uyarı: "Ezberler bozulacak!" - Resim: 7

Belirsizliğin artacağı bu dönemde dikkatli olunmalı.

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İslam Memiş'ten altın için kritik uyarı: "Ezberler bozulacak!" - Resim: 8

"DÜŞÜŞ DEVAM"

Düşüş öngörüm devam ediyor.

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İslam Memiş'ten altın için kritik uyarı: "Ezberler bozulacak!" - Resim: 9

Açıkta kalmamak için dolar veya euro da beklemek daha güvenli bir seçenek olabilir. 

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İslam Memiş'ten altın için kritik uyarı: "Ezberler bozulacak!" - Resim: 10

Borsadan korkmuyorum, 9 bin 900-10 bin 600 puan aralığına odaklanılmalı.”

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