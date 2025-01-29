İslam Memiş'ten altın için kritik uyarı: "Ezberler bozulacak!"

TV100'deki yazısında, Trump yönetimi için yüksek faiz ve güçlü doların zararlı olduğuna değinen Memiş, “Dolar endeksiyle birlikte diğer enstrümanların da değer kaybı yaşayabileceğini düşünüyorum. Yani, dolar endeksi ile dolar karşısındaki varlıkların beraber gerilemesi şaşırtıcı olmayacaktır.