İslam Memiş'ten altın yatırımcısına kritik uyarılar: "Tarihe karışabilir"
Altın piyasasına ilişkin dikkat çeken açıklamalar geldi.
Finans analisti İslam Memiş, dünya genelindeki altın madenlerinin 2050 yılına kadar tükenebileceğini belirterek, fiziki altına sahip olan yatırımcıların bu varlıklarını korumaları gerektiğini söyledi.
Altına olan talebin giderek arttığını vurgulayan Memiş, bilim insanlarının dünya genelinde altın rezervlerinin 2050 yılına kadar tükenebileceğini öngördüğünü ifade etti.
Bu durumun, kıymetli metalin daha da değer kazanmasına yol açacağını belirtti.
“Fiziki altına sahip olan son nesil biziz”
Altın yatırımcıları için kritik uyarılarda bulunan Memiş, gelecekte fiziki altına erişimin zorlaşacağını dile getirdi. "Fiziki altına dokunup alabilen son nesil biziz." diyen uzman, ilerleyen yıllarda altının günlük hayattan tamamen çekileceğini ve yalnızca müzelerde sergilenen bir değer haline gelebileceğini öne sürdü.
Altın yasaklanabilir mi?
Memiş, küresel ekonomideki dönüşümlere dikkat çekerek, nakitsiz bir dünya düzenine geçiş sürecinde altın gibi sınırlı varlıkların bireysel olarak bulundurulmasının yasaklanabileceğini iddia etti.
Büyük ekonomik krizler veya sistem değişiklikleri yaşandığında altın alım-satımına yönelik kısıtlamaların getirilebileceğini belirten Memiş, yatırımcıların fiziki altınlarını korumaları gerektiğini söyledi.
Uzman isim, altının uzun vadede değer kazanmaya devam edeceğini belirterek, özellikle döviz ve altın cinsinden borçlanmanın riskli olabileceğini ifade etti.
“Döviz veya altın geliri olmayanlar, bu para birimlerinde borçlanmaktan kaçınmalı. Ancak Türk lirası ile borçlanma konusunda bir risk görünmüyor.” dedi.