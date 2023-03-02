0850'li numaralar nasıl engellenir?
Binlerce kişi 0850'li numaraların aramasından şikayetçi... Şikayetvar platformunda da dolandırıcılığa maruz kaldığını iddia eden kişiler, kişisel bilgilerinin çalınmasından endişeli. Peki 0850'li numaralar ne diye mesaj atıyor? 0850'li numaralar telefondan nasıl engelleniyor?
Son zamanlarda 0850’li hatları kullanan dolandırıcılar gözlerine kestirdikleri vatandaşları, gönderdikleri yüksek kazançlı iş teklifi mesajlarıyla dolandırmaya çalışıyor. Şikayetvar platformuna ulaştırılan şikayetlere göre, çok sayıda kişi kişisel bilgilerinin bir mesajla alınmasından dolayı kaygılı.
850'Lİ NUMARALAR DOLANDIRICI MI?
Şikayetvar platformundan edinilen bilgiye göre, iş arayanları hedefleyen dolandırıcılar, 0850 545 43 70 nolu hat üzerinden, seçtikleri telefon numaralarına “günlük 10 bin TL gelir” vadeden mesajlar atıyor. Bu mesajlardaki bağlantıya tıklanması durumunda ise tuzağa düşen kişi, +9893 ile başlayan bir WhatsApp hesabına yönlendiriliyor.
Dolandırıcılar, mesajı alan kişiye çalışmak isteyip istemediğini soruyor. Mesajı alan kişi; iş ile ilgili detayları sorduğunda ise +2165***076 WhatsApp şirket hesabından büyük bir ayakkabı firmasının e-mağazacılık online iş alım görevlisi olarak çalıştığını söylediği kişiye yönlendiriyor. Yönlendirdiği kişi, karşısındaki kişiye bir davetiye kodu gönderiyor ve linke tıklamasını istiyor. Link açıldığında ismi kullanılan büyük ayakkabı firmasının “vip” kodlu taklit internet sitesi açılıyor. Kişiden bazı bilgiler talep ediliyor. Vatandaşlar kişisel bilgilerinin çalınmasından dolayı endişeli...
0850 İLE BAŞLAYAN NUMARALAR NEDİR?
Bağımsız numara olarak geçen 0850’li numarayı genellikle çağrı merkezleri kullanır. Bu numara belli bir coğrafyaya bağlı olmaksızın her yerde kullanılabilir.
0850’li numaraları tahsis etmek ücretsizdir ve internet olan her yerde kullanılabilir. Hızlıca alınabilen bu numaralar, sınırsız çağrı alabilirler ve asla meşgul çalmazlar.
0850 İLE BAŞLAYAN NUMARALAR NASIL ENGELLENİR?
Kurumsal firmaların tercih ettiği 0850’li numaralar, dolandırıcılar tarafından da sıkça kullanılmaktadır. Telekomünikasyon ve büyük kurumların isimlerini kullanarak, dolandırıcılık yapan 0850’li numaralardan bıkan vatandaşlar, çareyi numarayı engellemekte buluyor.