0850'li numaralar nasıl engellenir?

0850 İLE BAŞLAYAN NUMARALAR NEDİR?

Bağımsız numara olarak geçen 0850’li numarayı genellikle çağrı merkezleri kullanır. Bu numara belli bir coğrafyaya bağlı olmaksızın her yerde kullanılabilir.

0850’li numaraları tahsis etmek ücretsizdir ve internet olan her yerde kullanılabilir. Hızlıca alınabilen bu numaralar, sınırsız çağrı alabilirler ve asla meşgul çalmazlar.

0850 İLE BAŞLAYAN NUMARALAR NASIL ENGELLENİR?

Kurumsal firmaların tercih ettiği 0850’li numaralar, dolandırıcılar tarafından da sıkça kullanılmaktadır. Telekomünikasyon ve büyük kurumların isimlerini kullanarak, dolandırıcılık yapan 0850’li numaralardan bıkan vatandaşlar, çareyi numarayı engellemekte buluyor.