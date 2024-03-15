100 gün suyun altında yaşadı, 20 yıl gençleştiğini iddia etti
Yaşlanmayı geciktirmenin sırrı denizin derinliklerinde mi? Florida'dan bir bilim insanı, yaşlanmayı ertelemenin "basit" bir yolunu öne sürüyor. Deniz altında 100 gün geçiren Dr. Joseph Dituri, bu süre zarfında 20 yaş gençleştiğini iddia ediyor.
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Emekli Deniz Kuvvetleri dalgıçlarından Dr. Joseph Dituri, Florida'nın Key Largo bölgesinde, 30 fit derinliğindeki yüksek basınçlı bir ortamda 100 gün geçirerek rekor kırdı.
Doktor bu yolculuğun vücudunun yaşını hücresel düzeyde tersine çevirdiğini ve şu anda gerçek yaşından 20 yaş daha genç olduğunu iddia etti.
Yaptığı kan testlerinde, tüm iltihap belirteçlerinde yüzde 50 azalma olduğunu söyleyen Dr. Dituri , kanında sahip olması gerekenden 17 kat daha fazla kök hücre olduğunu bildirildi.
Eski dalgıç verdiği röportajda "Temel olarak kök hücre çoğalması, ağrıda azalma, iltihaplanmada azalma ve toksinlerin engellenmesi söz konusu" dedi.