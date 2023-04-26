1000 TL'nin altında satın alabileceğiniz en iyi kablosuz kulaklıklar
Bluetooth kulaklıklar hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Kullanım kolaylığı ve gelişmiş ses kalitesi binlerce çeşit kablosuz kulaklık arasında seçim yapmamızı zorlaştırıyor. Sizin için 1000 TL'ye kadar alınabilecek en iyi kablosuz kulaklıkları listeledik.
10 mm dinamik sürücü ile karşımıza çıkan Redmi Buds 4, AC ve SBC bluetooth özelliklerine sahip. Bunun yanı sıra Bluetooth 5.2 standartını da destekliyor. Aktif gürültü önleme özelliği bulunan TWS kulaklık IP5X toz ve IPX4 su koruma sertifikasyonuna sahip. Kulaklık şu anda 899 TL civarında bulunabiliyor.
Kullanışlı özellikleriyle beğeni kazanan Haylou T15 Bluetooth Kulak İçi Kulaklık, 60 saate varan pil ömrüyle sıkça tercih ediliyor. Günlerce şarja ihtiyaç duymadan müzik çalabilen model, IPX5 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikasıyla yağmurlu havalarda bile gönül rahatlığıyla kullanılabiliyor. Ayrıca müzik dinlemenin yanı sıra oyun modu sayesinde oyun oynarken üstün senkronizasyon sağlıyor.
Sık sık şarj derdiyle uğraşmayı sevmeyen ancak Bluetooth kulaklık sahibi olmak isteyenlerin kaçırmaması gereken Philips SHB2515 Gerçek Kablosuz Kulaklık hem pil kapasitesi hem ses kalitesiyle âdeta bir yıldız gibi parıldıyor. Tam dolu şarjla 100 saat müzik dinleten model, ses ve mikrofon kalitesiyle de kullanıcılarından tam not alıyor. Ürünün kulak ergonomisi gözetilerek tasarlanması da cabası.
Uygun fiyatlı kablosuz kulak içi kulaklık arayanlara önerilen Lenovo Lecoo EW306 Hi-Fi Bluetooth 5.1 Kulak İçi TWS Kulaklık, kullanıcı dostu özellikleriyle müzik dinlemeyi kolaylaştırıyor. Akıllı tasarımı sayesinde kulağa tam oturan ve konfor sağlayan model spor yaparken bile kulaktan kaymıyor. Ayrıca parazit önleme teknolojisi sayesinde çağrı görüşmesi yaparken ses kaybı yaşanmasına engel oluyor.