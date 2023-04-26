1000 TL'nin altında satın alabileceğiniz en iyi kablosuz kulaklıklar

Sık sık şarj derdiyle uğraşmayı sevmeyen ancak Bluetooth kulaklık sahibi olmak isteyenlerin kaçırmaması gereken Philips SHB2515 Gerçek Kablosuz Kulaklık hem pil kapasitesi hem ses kalitesiyle âdeta bir yıldız gibi parıldıyor. Tam dolu şarjla 100 saat müzik dinleten model, ses ve mikrofon kalitesiyle de kullanıcılarından tam not alıyor. Ürünün kulak ergonomisi gözetilerek tasarlanması da cabası.