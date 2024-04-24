10.000 – 15.000 TL arası alınabilecek en iyi akıllı telefonlar
Akıllı telefonlar hayatına her alanında önemli bir rol oynuyor. Ancak değişen döviz kuru sebebiyle teknolojik cihazlara her geçen gün zam geliyor. Vatandaşlar bu yüzden, bütçe dostu akıllı telefon modelleri sorguluyor. İşte 10 - 15 bin TL arası alınabilecek fiyat performans akıllı telefon modelleri.
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REDMİ NOTE 11 PRO
Bu modelin fiyatı yaklaşık 10.400 TL’den başlıyor.
VİVO V29 LİTE
Vivo V29 Lite, Türkiye’de 14.000 TL’den başlayan fiyatlarla kullanıcılarıyla buluşmaktadır.
REALME 10 PRO+
Realme 10 Pro+ Türkiye’de 14.200 TL’den başlayan fiyatlarla satılmaktadır.
SAMSUNG GALAXY M33
Bu modelin fiyatı yaklaşık 10.500 TL olarak belirtiliyor.