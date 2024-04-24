10.000 – 15.000 TL arası alınabilecek en iyi akıllı telefonlar

Akıllı telefonlar hayatına her alanında önemli bir rol oynuyor. Ancak değişen döviz kuru sebebiyle teknolojik cihazlara her geçen gün zam geliyor. Vatandaşlar bu yüzden, bütçe dostu akıllı telefon modelleri sorguluyor. İşte 10 - 15 bin TL arası alınabilecek fiyat performans akıllı telefon modelleri.

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10.000 – 15.000 TL arası alınabilecek en iyi akıllı telefonlar - Resim: 1

REDMİ NOTE 11 PRO

Bu modelin fiyatı yaklaşık 10.400 TL’den başlıyor.

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10.000 – 15.000 TL arası alınabilecek en iyi akıllı telefonlar - Resim: 2

VİVO V29 LİTE


Vivo V29 Lite, Türkiye’de 14.000 TL’den başlayan fiyatlarla kullanıcılarıyla buluşmaktadır.

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10.000 – 15.000 TL arası alınabilecek en iyi akıllı telefonlar - Resim: 3

 REALME 10 PRO+

Realme 10 Pro+ Türkiye’de 14.200 TL’den başlayan fiyatlarla satılmaktadır.

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10.000 – 15.000 TL arası alınabilecek en iyi akıllı telefonlar - Resim: 4

SAMSUNG GALAXY M33

Bu modelin fiyatı yaklaşık 10.500 TL olarak belirtiliyor.

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