İşte yeni dizaynları ile otomobiller
Otomobil meraklıları için yeniden dizayn edilen otomobilleri sizler için serledik. İşte 2020 yılı ve sonrası yenilenen otomobil modellerinin görünümleri...
2023 NISSAN Z
Araçta standart ve spor sürüş modu, spor modlu olan direksiyon profili, gelişmiş hızlanma kontrolü, dinamik kontrol ayarları, aktif ses geliştirme bulunuyor.
2023 HONDA CIVIC
Honda Civic, ülkemizde iki motor seçeneğiyle satışta. LPG’li 1.5 litre Turbo Eco; 129 beygir güç ve 180 Nm tork üretirken, ortalama yakıt tüketimi 6,5 litre. 1.5 Litre VTEC Turbo da 182 beygir güç ve 240 Nm tork ile sürücülerin karşısına çıkıyor. Aynı zamanda ortalama yakıt tüketimi 6,7 litre.
2023 SUBARU OUTBACK
Aracı araziye çıkarırken daha fazla koruma sağlayan genişletilmiş plastik gövde kaplaması, yeni yarı bölünmüş farlara uzanan daha büyük bir ızgara ve yeni sis farları var. Arka tarafta Outback, önceki modelle aynı görünüyor.
2023 CHEVROLET CORVETTE
Spor otomobil Corvette Stingray’den 9,4 cm daha geniş yapıyla aile içinde öne çıkıyor. Daha kaslı dış kimliğinde body kitinin büyük rol oynadığı Corvette Z06’nın kalbinde oldukça güçlü ünite bulunuyor. 5.5 litre V8 atmosferik benzinli ünite ile gelen bu araç 670 beygir 623 nm tork gibi oldukça ciddi güç üretiyor.