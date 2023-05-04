İşte yeni dizaynları ile otomobiller

2023 HONDA CIVIC

Honda Civic, ülkemizde iki motor seçeneğiyle satışta. LPG’li 1.5 litre Turbo Eco; 129 beygir güç ve 180 Nm tork üretirken, ortalama yakıt tüketimi 6,5 litre. 1.5 Litre VTEC Turbo da 182 beygir güç ve 240 Nm tork ile sürücülerin karşısına çıkıyor. Aynı zamanda ortalama yakıt tüketimi 6,7 litre.