Fiyat performans laptop tavsiyeleri 2023
Hepinizin bildiği gibi laptop fiyatları, özellikle de elektronik ürünlerin fiyatı son dönemde oldukça yükseldi. Dövize, yani dolara endeksli olan bu elektronik ürünlerden birisi de laptoplar. İşte sizler için derlediğimiz fiyat performans laptop tavsiyeleri
HUAWEİ MATEBOOK D15
İşlemci kısmında 10. nesil Intel Core işlemci bulunuyor. RAM kısmında ise birçok bilgisayarda temel özellik olarak bulunan 8 GB kapasiteli bir RAM mevcut. Depolama kısmına baktığımızda 256 GB alana sahip SSD görüyoruz.
Bilgisayarın ekran boyutu 15 inç ve ekran panel tipi IPS panel. Ancak bu fiyat aralığında harici bir ekran kartı mümkün olmadığı için bu cihazda da harici bir ekran kartı görmüyoruz. Yani dahili bir ekran kartı bulunuyor.
Laptop daha önce de dediğimiz gibi basit kullanımlar için uygun. Yani film ve dizi izlemek, ödev yapmak, tez hazırlamak, internette gezinmek ve online derslere katılım için uygun olduğunu görüyoruz.
• İşlemci: Intel Core i3 10110U
• RAM Miktarı: 8 GB
• Depolama Alanı: 256 GB SSD
• Ekran Boyutu: 15 inç
• Ekran Panel Tipi: IPS
• Ekran Kartı: Intel UHD Graphics
• Pil Ömrü: 4-6 saat arası
• Ağırlık: 1,62 kg
• Kullanıcı Değerlendirmesi: 4,6 Puan
HP 15-DW3017NT
SSD depolama kapasitesi 256 GB olan bilgisayarın ekranı 15,6 inç ve SVA panel. Yani tam anlamıyla giriş seviyesinde bir laptop modeli diyebiliriz. Ancak şarjlı kullanım süresinin 6 saate kadar dayanması ve 1,75 kg ağırlığının bulunması oldukça iyi. Bu fiyat aralığındaki bir laptopta harici bir ekran kartı bulunması elbette beklenemez. Yani bilgisayarın dahili bir ekran kartı mevcut.
Ekran çözünürlüğü 1920 x 1080 piksel yani dizi, film ve video izlemek için uygun bir bilgisayar. Ancak yine de giriş seviyesi bir laptop olduğunu unutmayıp, oyun oynayamayacağınızı bilmenizde fayda var.
• İşlemci: Intel Core I3 1115G4
• RAM Miktarı: 4 GB
• Depolama Alanı: 256 GB SSD
• Ekran Boyutu: 15,6 inç
• Ekran Panel Tipi: SVA
• Ekran Kartı:
• Pil Ömrü: 6 Saate Kadar
• Ağırlık: 1,75 Kg
• Kullanıcı Değerlendirmesi: 4,6 puan
HUAWEİ MATEBOOK D15 INTEL CORE İ5
Ekran kartı bu bilgisayarda da mevcut değil. Ancak ekran panel tipi IPS ve 1920 x 1080 piksel, Full HD görüntü kalitesine sahip bir ekranı mevcut. Belirtmeden geçmeyelim 15,6 inç boyutunda da bir ekrana sahip
Ekran gövde oranı %87. Yani neredeyse çerçevesiz bir bilgisayar ve tasarım açısından oldukça zarif. Tasarıma önem veren ve 8000 TL laptop tavsiyesi arayan okurlarımız için ideal.
Bilgisayarın ekranı 15,6 inç olsa da bu ölçülere rağmen 1,53 kg ağırlığı mevcut.
Bilgisayarın açma kapama düğmesinde parmak izi okuyucusunun bulunması hoş bir detay.
Kamerası yukarıdaki Huawei modelinde de olduğu gibi gömme kamera şeklinde ve klavye kısmında bulunuyor.
• İşlemci: Intel Core i5-10210U
• RAM Miktarı: 8 GB
• Depolama Alanı: 256 GB SSD
• Ekran Boyutu: 15,6 inç
• Ekran Panel Tipi: IPS
• Ekran Kartı: Dahili Ekran Kartı
• Pil Ömrü: 8 saate kadar
• Ağırlık: 1,53 kg
• Kullanıcı Değerlendirmesi: 4,7 Puan
HP 15-DA2033NTA1
7-8 bin TL laptop önerileri arayan okurlarımız için idea bir laptop olduğunu düşündüğümüz HP-DA2033NTA1 ile devam ediyoruz. Bilgisayarın işlemci kısmında 10. nesil Intel Core i5 işlemci bulunuyor.
• İşlemci: Intel Core i5 10210U
• RAM Miktarı: 8 GB
• Depolama Alanı: 256 GB SSD
• Ekran Boyutu: 15,6 inç
• Ekran Panel Tipi: SVA panel
• Ekran Kartı: Dahili Ekran Kartı
• Pil Ömrü: 12 saat 30 dakika
• Ağırlık: 1,85 kg
• Kullanıcı Değerlendirmesi: 4,5