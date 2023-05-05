Fiyat performans laptop tavsiyeleri 2023

HUAWEİ MATEBOOK D15

İşlemci kısmında 10. nesil Intel Core işlemci bulunuyor. RAM kısmında ise birçok bilgisayarda temel özellik olarak bulunan 8 GB kapasiteli bir RAM mevcut. Depolama kısmına baktığımızda 256 GB alana sahip SSD görüyoruz.

Bilgisayarın ekran boyutu 15 inç ve ekran panel tipi IPS panel. Ancak bu fiyat aralığında harici bir ekran kartı mümkün olmadığı için bu cihazda da harici bir ekran kartı görmüyoruz. Yani dahili bir ekran kartı bulunuyor.

Laptop daha önce de dediğimiz gibi basit kullanımlar için uygun. Yani film ve dizi izlemek, ödev yapmak, tez hazırlamak, internette gezinmek ve online derslere katılım için uygun olduğunu görüyoruz.

• İşlemci: Intel Core i3 10110U

• RAM Miktarı: 8 GB

• Depolama Alanı: 256 GB SSD

• Ekran Boyutu: 15 inç

• Ekran Panel Tipi: IPS

• Ekran Kartı: Intel UHD Graphics

• Pil Ömrü: 4-6 saat arası

• Ağırlık: 1,62 kg

• Kullanıcı Değerlendirmesi: 4,6 Puan