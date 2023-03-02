2023 model Tofaş fiyatı ve özellikleri
Otomobil tutkunlarının uzun zamandır beklediği Tofaş Şahin, 2023 yılında geri döndü. 2023 model Tofaş'ın özellikleri ve fiyatı merak ediliyor. İşte detaylar...
# tofaş # Tofaş Fiat
Otomobil tutkunlarının uzun süredir merakla beklediği Tofaş Şahin ile ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Bir döneme damgasını vuran Tofaş Şahin, 2023 model yeni kasa yeni fiyatıyla otomobil tutkunlarının karşısına çıkıyor.
Şu anda bile ülkemizde ikinci el piyasasında büyük rağbet gören Tofaş Şahin modeli sıfır versiyonuyla banttan inmeye hazırlanıyor.
İşte 2023 model Tofaş Şahin fiyatı, görüntüsü ve tüm merak edilen ayrıntılar…
Hali hazırda Etiyopya’da Holland DOCC ismi ise üretilen Tofaş Şahin, kısa bir süre önce üretim bandına girmişti. Nitekim otomobilin ilk sürümleri banttan indi.