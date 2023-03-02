2023 model Tofaş fiyatı ve özellikleri

Otomobil tutkunlarının uzun süredir merakla beklediği Tofaş Şahin ile ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Bir döneme damgasını vuran Tofaş Şahin, 2023 model yeni kasa yeni fiyatıyla otomobil tutkunlarının karşısına çıkıyor.