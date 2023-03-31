2023 Tofaş Şahin spor otomobilden ilk fotoğraflar
Tofaş Şahin'in spor model versiyonunun üretileceği duyuruldu. Bu yılın sonunda tanıtılması beklenen Tofaş Şahin Sport'un yeni tasarımına dair ilk fotoğraflar ortaya çıktı.
Tofaş Şahin'in spor modelinin yeni tasarımına dair bazı detaylar sızdırıldı. Etiyopya'da Holland Docc ismi ile satılan model, aynı tasarım çizgisi, aynı motor, aynı donanım ile yıllar sonra tekrardan üretilerek satışa sunuldu.
Şahin spor versiyonundan ilk fotoğraf yayınlandı. Net olarak görülmese de spor versiyonunun bildiğimiz Şahin modelinden çok farklı olacak.
Paylaşılan fotoğrafta sadece aracın anteni gösterildi. Daha sonra diğer parçaların bir kısmı daha tek tek yayınlandı. Bütün olarak ise fotoğrafı henüz bulunmuyor.
ÜRETİMİ DURDURULMUŞTU
Türkiye dahil olmak üzere birçok ülkede satışa çıkan Şahin modeli genel olarak en çok satan otomobillerden biri olmayı başardı. Şahin’i son üreten ülke ise Etiyopya olmuştu.
Şahin’in haklarını hala elinde bulunduran Etiyopya yıllar sonra tekrardan Şahin’i üretim bandına koymaya karar verdi.