2024’ün en büyüleyici bilim fotoğrafları: İşte evrenin sırları ve doğanın büyüsü

2024 yılı, sadece bilimsel gelişmelerin değil, aynı zamanda teknolojinin sanatsal yönünün de kendini gösterdiği bir yıl olarak tarihe geçti. Bu yıl, okyanus derinliklerinin bilinmeyenlerini keşfetmekten, uzayın derinliklerine doğru yaptığımız yolculuklarla evrenin sınırlarını zorlamaya kadar birçok önemli keşfe tanıklık ettik.

İşte Bilim ve Teknik dergisine göre, 2024’ün en dikkat çekici bilim fotoğrafları: