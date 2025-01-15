2025 yılına damga vuracak teknolojik trendler belli oldu!

3. Akıllı Şehirler ve IoT Teknolojileri:

2025 yılı itibarıyla, akıllı şehirler ve IoT teknolojilerinin şehir yaşamını önemli ölçüde dönüştürmesi bekleniyor. Akıllı şehirler, sürdürülebilirlik ve verimlilik odaklı altyapı sistemleriyle, şehirlerin daha yaşanabilir hale gelmesini hedefliyor. Akıllı sistemler, trafik sıkışıklığını %30 oranında azaltarak ulaşımda verimliliği artıracak. Enerji tüketimi ise akıllı sistemler sayesinde daha verimli hale gelecek ve bu durum büyük ölçüde tasarruf sağlayacak. 2025'te dünya genelinde 41 milyar IoT cihazının aktif hale gelmesi bekleniyor. Her kişi için ortalama 5 cihaz anlamına gelen bu artışın, sağlık alanında önemli bir dönüşüm başlatması bekleniyor. Gerçek zamanlı izleme cihazları, kişilerin sağlık durumunu takip edecek ve anında doktorlara veri aktaracak. 2025 yılı, akıllı şehirlerin ve IoT’nin güvenli, verimli ve sürdürülebilir bir yaşam için entegre olduğu bir dönemi işaret edecek.