5000 – 6000 TL arası en iyi laptop tavsiyeleri
5000 – 6000 TL en iyi laptop tavsiyeleri listemiz yayında. Bu tavsiye listesinde sizlerle paylaşacağımız dizüstü bilgisayarlar gündelik işlerde kullanmak, dizi ve film izlemek, tarayıcıda gezinmek, ofis yazılımlarını çalıştırmak ve uzaktan eğitim için makul donanımda.
Ixtech ThinBook
4.000 TL altında pek fazla seçeneğimiz bulunmuyor. Bu nedenle önereceğimiz bilgisayarın kalitesine çok güvendiğimiz söylenemez. Ancak belirttiğimiz gibi bu fiyat aralığında dizüstü bilgisayarlar için pek alternatif yer almıyor. Tabii ki tablet kullanmak isterseniz işler değişiyor.
Ixtech ThinBook, ideal bir canlı ders izleme bilgisayarı. Cihazda depolama alanı olarak 32 GB’lık bir eMMC yer alıyor. Buna ek olarak 2 GB RAM ve Intel Atom işlemci bulunuyor. Cihazın avantaj sağladığı alanlar ise FHD ekran ve Windows 10 Home sürümü bulundurması oluyor. Ancak bazı satıcıların ürünü freedos olarak satışa sunduğunu da belirtelim.
Cihazın tercih edilmesinin en önemli sebebi fiyatı. Ixtech ThinBook, 3.100 TL’lik bir etikete sahip. Bu fiyat ile en iyi laptop listemizdeki en ucuz model oluyor.
Lenovo IdeaPad 1
İncelediğimiz diğer 4000 TL altı cihazlardan çok daha üstün bir donanıma sahip bu Lenovo IdeaPad modeli. Intel Celeron N4020 işlemci, 4 GB RAM ve 128 GB SSD depolama ile geliyor. Ürünün DDR4 türünde bir RAM’e sahip olduğunu da belirtmekte fayda var.
Ayrıca ürünün 14 inç FHD bir ekranı var. Bu fiyat aralığında FHD ekran bulmak inanılmaz. Tamamen günlük işler için üretilmiş bu üründe, ekran farkını oldukça iyi anlayacaksınız. Buna ek olarak, ürünün içinde herhangi bir Windows 11 Home işletim sistemi yer alıyor.
Bunların haricinde cihazda bir microSD kart okuyucu da yer alıyor. Ayrıca 32 Wh gücündeki bataryasının hızlı şarj özelliğini de belirtmek gerek. Hatta USB 3.x bağlantı desteğiyle hızlı bir aktarım yapma seçeneği de sunduğunu belirtelim.
Genel anlamıyla performans konusunda sizi yarı yolda bırakmayacağını düşündüğümüz bu bilgisayarın fiyatı ise yaklaşık 5.900 TL. Bu bilgisayar ile oyun oynamak gibi işlemlerin pek mümkün olmadığını belirtmekte fayda var. Ancak günlük işleriniz için harika bir seçenek olduğunu vurgulayalım.
Acer Chromebook Spin 511 R752T-C5Y6 2’si 1 Arada
Sizler için hazırlamış olduğumuz en iyi uygun fiyatlı laptop önerileri listemize Acer tarafından üretilen Chromebook modeliyle devam ediyoruz. Acer Chromebook Spin 511 R752T-C5Y6 hem tablet hem de bilgisayar olarak geçmektedir. Böylece Acer, bu modeli 2’si 1 arada sloganıyla kullanıcılarıyla buluşturdu.
Intel Celeron N4120 işlemciye sahip olan bilgisayar, 11.6 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. Bunun yanı sıra Acer, bu modelde 8 GB kapasiteli LPDDR4 RAM kullandı. Ayrıca bilgisayarın depolama alanı kısmında 64 GB kapasiteli bir eMMC depolama aygıtı yer alıyor. Intel UHD Graphics 600 dahili ekran kartına sahip olan bilgisayar, gündelik işler için yeterli bir donanıma sahip diyebiliriz.
Acer, bu bilgisayar modelini Chrome OS işletim sistemiyle kullanıcılarına sağlıyor. Chrome OS, Türkiye’de çok yaygın olan bir işletim sistemi değil. Şirketler, daha çok uygun fiyatlı bilgisayar modellerinde Chrome OS kullanmayı tercih ediyorlar. Bu doğrultuda Acer Chromebook Spin 511 R752T-C5Y6 2’si 1 Arada, 4.700 TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de kullanıcılarıyla buluşmaktadır.
Technopc Notebook Aura TI14N37
En iyi laptop tavsiye listemizin ilk fiyat aralığında yer alan başka bir bilgisayar ise Technopc Notebook Aura oluyor. Uygun fiyatı ve özellikleriyle dikkat çeken bu bilgisayar, pek çok öğrencinin ihtiyacı olan donanımı sağlıyor.
Bilgisayarın ekranından başlarsak FHD çözünürlüğe sahip olduğunu belirtmek gerekli. Bu fiyattaki bir bilgisayardan 1920×1080 piksel çözünürlük almak oldukça sevindirici. IPS LED ekran tipindeki bu ürünün boyutu ise 14 inç. Ağırlığının da 1,5 kilogram olduğunu belirtelim.
Cihazın performans özelliklerine bakarsak bizleri Intel Pentium N3710 karşılıyor. 1.60 GHz hızında çalışan bu işlemcinin piyasadaki en iyi işlemci olduğunu söylemek doğru değil. Ancak bu fiyat aralığındaki bir cihazda yer almasını beklediğimiz bir model. Bellek olarak ise 4 GB DDR4 RAM ile kullanıcılara sunuluyor. Bunlara ek olarak 128 GB eMMC de cihazda yer alıyor. Ayrıca, Wi-Fi 5, Bluetooth ve 2 adet USB girişi de cihazda mevcut. Tabii ki cihazda harici bir ekran kartı yer almıyor.
İşletim sistemi ise freedos olarak ifade ediliyor. Bu ürünün en başarılı yanlarından birisi ise şüphesiz fiyatı. 5.100 TL’den başlayan fiyatlarla satılan Technopc Notebook Aura, piyasadaki en ucuz cihazlar arasında yer alıyordu. Ancak, ürünün fiyatı son zamanlarda donanımına göre yüksek seviyelere gelmeye başladı. Ayrıca, bu bilgisayar ile oyun oynamanın da mümkün olmadığını belirtelim.