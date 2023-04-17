5000 – 6000 TL arası en iyi laptop tavsiyeleri

Ixtech ThinBook

4.000 TL altında pek fazla seçeneğimiz bulunmuyor. Bu nedenle önereceğimiz bilgisayarın kalitesine çok güvendiğimiz söylenemez. Ancak belirttiğimiz gibi bu fiyat aralığında dizüstü bilgisayarlar için pek alternatif yer almıyor. Tabii ki tablet kullanmak isterseniz işler değişiyor.

Ixtech ThinBook, ideal bir canlı ders izleme bilgisayarı. Cihazda depolama alanı olarak 32 GB’lık bir eMMC yer alıyor. Buna ek olarak 2 GB RAM ve Intel Atom işlemci bulunuyor. Cihazın avantaj sağladığı alanlar ise FHD ekran ve Windows 10 Home sürümü bulundurması oluyor. Ancak bazı satıcıların ürünü freedos olarak satışa sunduğunu da belirtelim.

Cihazın tercih edilmesinin en önemli sebebi fiyatı. Ixtech ThinBook, 3.100 TL’lik bir etikete sahip. Bu fiyat ile en iyi laptop listemizdeki en ucuz model oluyor.