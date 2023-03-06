6 Mart 2023 Twitter çöktü mü?

Sosyal medya platformlarından olan Twitter’da anlık olarak kullanıcılar hata ile karşılaşıyor. Takip ettikleri kişileri ve trendleri görüntüleyemeyen kullanıcılar araştırmalarına hız verdi.

Twitter’da yaşanan sorunlar ağ bağlantısı ve uygulamanın güncel olup olmamasından kaynaklanıyor olabilir. 6 Mart itibariyle Twitter’a masaüstü ve mobil üzerinden bölgesel erişim sağlanamıyor. Peki Twitter çöktü mü, sorun mu var?