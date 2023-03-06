6 Mart 2023 Twitter çöktü mü?
Twitter’a erişim sorunu yaşayan kullanıcılar, Twitter'a giriş sağlayamıyor. Twitter, kullanıcıların raporlamaları doğrultusunda Twitter’da sorun olup olmadığını bildiriyor. Peki 6 Mart 2023 Twitter çöktü mü?
Sosyal medya platformlarından olan Twitter’da anlık olarak kullanıcılar hata ile karşılaşıyor. Takip ettikleri kişileri ve trendleri görüntüleyemeyen kullanıcılar araştırmalarına hız verdi.
Twitter’da yaşanan sorunlar ağ bağlantısı ve uygulamanın güncel olup olmamasından kaynaklanıyor olabilir. 6 Mart itibariyle Twitter’a masaüstü ve mobil üzerinden bölgesel erişim sağlanamıyor. Peki Twitter çöktü mü, sorun mu var?
TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?
6 Mart’ta Twitter’a erişim sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar, anlık olarak Twitter’a erişim problemiyle karşılaştığını bildiriyor. Saat 19:57'de Türkiye'de ve kürsel çapta Twitter'a bazı kullanıcıların giriş yapamadığı bildirildi.
Twitter’dan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak bazı kullanıcılar telefonları üzerinden Twitter’a erişim sağlayabiliyor. Kullanıcıların telefonlarının mobil marketleri üzerinden uygulamanın güncel olup olmadığını kontrol etmesi tavsiye edilir.