AİDS ve sıtmadan daha fazla can aldı! Sadece 7 ülke temiz

Dünya çapında 30 binden fazla izleme istasyonundan veri toplayan İsviçre hava kalitesi kuruluşu IQAir'in raporuna göre, ülkelerin çoğu, solunduğunda sağlık sorunlarına ve ölüme neden olabilen, insan saçından daha küçük bir mikroskobik kurum türü olan "PM2.5" için belirlenen standardı karşılayamıyor.