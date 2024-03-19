AİDS ve sıtmadan daha fazla can aldı! Sadece 7 ülke temiz

Yeni bir rapor, Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlandı ve dünya çapında yalnızca yedi ülkenin uluslararası hava kalitesi standartlarını karşıladığını gösterdi. Bazı bölgelerdeki ölümcül hava kirliliği giderek artıyor.

# hava kirliliği
AİDS ve sıtmadan daha fazla can aldı! Sadece 7 ülke temiz - Resim: 1

134 ÜLKEDEN SADECE 7'Sİ STANDARTLARI KARŞILIYOR


Dünya Sağlık Örgütü, yeni yayınladığı bir raporunda dünya ülkelerinin hava kalite standartlarına uyup uymadığını inceledi.

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AİDS ve sıtmadan daha fazla can aldı! Sadece 7 ülke temiz - Resim: 2

Raporda incelenen 134 ülke ve bölgeden yalnızca yedisi, otomobiller, kamyonlar ve endüstriyel araçlardan dışarı salınan küçük parçacıklar için DSÖ'nün belirlediği limiti karşılıyor.

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AİDS ve sıtmadan daha fazla can aldı! Sadece 7 ülke temiz - Resim: 3

Bu ülkeler; Avustralya, Estonya, Finlandiya, Grenada, İzlanda, Mauritius ve Yeni Zelanda olarak listelendi.

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AİDS ve sıtmadan daha fazla can aldı! Sadece 7 ülke temiz - Resim: 4

Dünya çapında 30 binden fazla izleme istasyonundan veri toplayan İsviçre hava kalitesi kuruluşu IQAir'in raporuna göre, ülkelerin çoğu, solunduğunda sağlık sorunlarına ve ölüme neden olabilen, insan saçından daha küçük bir mikroskobik kurum türü olan "PM2.5" için belirlenen standardı karşılayamıyor.

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