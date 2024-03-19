AİDS ve sıtmadan daha fazla can aldı! Sadece 7 ülke temiz
Yeni bir rapor, Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlandı ve dünya çapında yalnızca yedi ülkenin uluslararası hava kalitesi standartlarını karşıladığını gösterdi. Bazı bölgelerdeki ölümcül hava kirliliği giderek artıyor.
134 ÜLKEDEN SADECE 7'Sİ STANDARTLARI KARŞILIYOR
Dünya Sağlık Örgütü, yeni yayınladığı bir raporunda dünya ülkelerinin hava kalite standartlarına uyup uymadığını inceledi.
Raporda incelenen 134 ülke ve bölgeden yalnızca yedisi, otomobiller, kamyonlar ve endüstriyel araçlardan dışarı salınan küçük parçacıklar için DSÖ'nün belirlediği limiti karşılıyor.
Bu ülkeler; Avustralya, Estonya, Finlandiya, Grenada, İzlanda, Mauritius ve Yeni Zelanda olarak listelendi.
Dünya çapında 30 binden fazla izleme istasyonundan veri toplayan İsviçre hava kalitesi kuruluşu IQAir'in raporuna göre, ülkelerin çoğu, solunduğunda sağlık sorunlarına ve ölüme neden olabilen, insan saçından daha küçük bir mikroskobik kurum türü olan "PM2.5" için belirlenen standardı karşılayamıyor.