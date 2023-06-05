Akıllı telefondan su nasıl çıkarılır?
Birçok modern akıllı telefon artık suya dayanıklı veya su geçirmezdir. Ancak, telefonunuz suya dayanıklı olsa bile telefonunuzu açmadan veya şarj etmeden önce şarj bağlantı noktasını ve diğer bileşenleri tamamen kurutmanız gerekir.
A- BİLMENİZ GEREKENLER
• Telefonunuzu hemen kapatın ve tüy bırakmayan bir bezle kurulayın.
• Şarj bağlantı noktasının iyi havalandırılan bir alanda en az 5 saat kurumaya bırakın.
• Telefonunuzdaki fazla suyu boşaltmak için, şarj bağlantı noktası aşağı bakacak şekilde elinize hafifçe vurun, böylece su damlayabilir.
• İşlemi hızlandırmak için pirinç kullanmaktan kaçının. Bunun yerine, telefonu fanlı bir odaya yerleştirin ve/veya şarj bağlantı noktasının yakınına silika paketleri yerleştirin.
A- TELEFONU GÜVENLE KURUTMAK
1- TELEFONU HEMEN KAPATIN
• Telefonunuz suya ne kadar dayanıklı olursa olsun, ıslandığında hemen kapatın. Şarj bağlantı noktasını, kulaklık jakını ve diğer bileşenleri tamamen kurutana kadar telefonunuzu tekrar açmaya kalkışmayın.
• Şarj bağlantı noktası ıslakken, şarj kablosu veya pil uzatma kutusu gibi telefonunuza takılı herhangi bir şey varsa, onu da çıkarın.
• Telefonunuzun tamamı ıslaksa (yalnızca şarj bağlantı noktası değil), SIM kart tepsisini , SIM kartı ve tüm harici hafıza kartlarını çıkarın. Çıkarılabilir pili olan bir Android kullanıyorsanız onu da çıkarın.
2- TÜY BIRAKMAYAN HAVLU İLE SİLİN
Telefonun veya tabletin her yerini temiz, kuru ve tüy bırakmayan bir havluyla silin. Mikrofiber, oldukça emici olduğu ve çabuk kuruduğu için bunun için harika bir malzemedir. Alabildiğiniz tüm suyu çıkarana kadar silmeye devam edin .
3- ŞARJ BAĞLANTI NOKTASI AŞAĞI BAKACAK ŞEKİLDE HAFİFCE VURUN
Elinize telefona dokunmadan önce şarj bağlantı noktasının aşağı baktığından emin olun; bağlantı noktası yukarı bakıyorsa, su telefonunuza daha derinden girebilir. Fazla suyun tamamen aktığından emin olana kadar telefonunuzu elinize hafifçe vurmaya devam edin.