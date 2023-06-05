Akıllı telefondan su nasıl çıkarılır?

A- TELEFONU GÜVENLE KURUTMAK

1- TELEFONU HEMEN KAPATIN

• Telefonunuz suya ne kadar dayanıklı olursa olsun, ıslandığında hemen kapatın. Şarj bağlantı noktasını, kulaklık jakını ve diğer bileşenleri tamamen kurutana kadar telefonunuzu tekrar açmaya kalkışmayın.

• Şarj bağlantı noktası ıslakken, şarj kablosu veya pil uzatma kutusu gibi telefonunuza takılı herhangi bir şey varsa, onu da çıkarın.

• Telefonunuzun tamamı ıslaksa (yalnızca şarj bağlantı noktası değil), SIM kart tepsisini , SIM kartı ve tüm harici hafıza kartlarını çıkarın. Çıkarılabilir pili olan bir Android kullanıyorsanız onu da çıkarın.